İsrail Ordusu Batı Şeria'da 32 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Ordusu Batı Şeria'da 32 Filistinliyi Gözaltına Aldı

05.02.2026 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 32 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 32 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistinli Esirler Basın Ofisi'nden yapılan açıklamadai İsrail ordusunun Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada gözaltına alınanlar arasında El Halil kentinin eski Yasama Konseyi üyesi Hatim Kafişe, bir çocuk ve daha önce serbest bırakılmış esirlerin bulunduğu aktarıldı.

İsrail askerlerinin çeşitli bölgelerde düzenlediği baskınlarda 32 Filistinliyi gözaltına aldığı, baskın düzenledikleri evlerindeki eşyaları tahrip ettiği ifade edildi.

Filistinli Esirler Basın Ofisi'nin açıklamasında, İsrail ordusunun yaptığı baskınlar ve gözaltılarla Filistinlileri toplu bir şekilde cezalandırmayı amaçladığına işaret edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Batı Şeria'da 32 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Epstein bağlantısı Prens Andrew’i sarayından etti, çiftlik evine taşındı Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’ye veda etti Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti
Eyüpspor’dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş Eyüpspor'dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş
Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk... Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk...

16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 17:08:58. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Ordusu Batı Şeria'da 32 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.