Filistin tarafından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamada da açılan ateşin can kaybı ya da yaralanmaya yol açmadığı bildirildi.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail ordusu: Gazze'den İsrail tarafına ateş açıldı - Son Dakika

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