İsrail Ordusu Gazze'ye Saldırılara Devam Ediyor

Ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef almaya devam eden İsrail ordusunun orta, kuzey ve güney bölgelere düzenlediği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze'nin farklı bölgelerine saldırı düzenlemeye devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Han Yunus'un orta kesiminde yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef aldı. Saldırıda Aye Hıdır Bureyh (28) isimli Filistinli kadın yaralandı.

Helikopterlerle kentin doğusuna ateş açılırken İsrail donanmasına ait savaş gemilerinden de kentin sahil kesimine ateş açıldı.

Gazze kentindeki Tuffah mahallesinin doğu bölgelerinde yer alan bina ve tesisleri havaya uçuran İsrail ordusu eş zamanlı olarak bölgeye hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentine de hava saldırıları düzenledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün İsrail ordusunun "Gazze'nin kuzeyinde bir İsrail askerine ateş açıldığı" iddiasıyla bölgeye düzenlediği saldırılarda 20'den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Bakanlık, ateşkesin başladığı 11 Ekim 2025'ten bu yana İsrail ordusunun saldırılarında 556 kişinin öldüğünü, 1500 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkese rağmen çeşitli bahanelerle saldırılarını sürdürüyor.