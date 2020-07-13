Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı - Son Dakika

Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı

Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması İsrail'de küstah bir şekilde protesto edildi. Kendilerine Kudüs İnisiyatifi adını veren 9 kişilik bir grup, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Türkiye Başkonsolosluğu önünde Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması nedeniyle yanlarında getirdikleri Türk bayrağını yaktı.

Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açıp camiye çevirmesi İsrail'de skandal bir şekilde protesto edildi. Kendilerine Kudüs İnisiyatifi diyen ve içlerinde İsrail ordusu mensubu bir kişinin de olduğu grup, Türkiye'nin Ayasofya kararını Türk Başkonsolosluğu önünde Türk bayrağı yakarak protesto etti. Olay sonrası polis Türk bayrağını yakan kişiyi gözaltına aldı.

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Kudüs İnisiyatifi adlı grubun başkanı olduğunu söyleyen Elias Zarina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu inisiyatifin Hristiyan ve Yahudilerden oluştuğunu belirtti.

GRUPTAKİLERDEN BİRİ ORDU MENSUBU

Zarina, grupta bulunan ve belinde silah olduğu görülen kişinin İsrail ordusu mensubu bir Yahudi olduğunu ifade etti.
Ayrıca Zarina, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Türkiye'ye karşı destek olma ve dünyadaki Hristiyanları koruma çağrısında bulundu.

BİZANS BAYRAĞI SALLAYIP TÜRK BAYRAĞINI YAKTILAR

Türkiye karşıtı sloganların yer aldığı bazı pankartları Konsolosluk binasının dış cephesine asan grup mensupları, bir süre ellerindeki Yunanistan ve Bizans İmparatorluğu bayraklarını salladıktan sonra Türk bayrağını yaktı.

TÜRK BAYRAĞINI YAKAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Grup üyeleri binaya Yunanistan bayrağı asmak isterken Konsolosluk çalışanları bunu engellemeye çalıştı. İsrail polisi, gösteri bittikten sonra olay yerine geldi ve ardından grup üyeleri Konsolosluk binasından uzaklaştı. Polis Türk bayrağını yakan kişiyi gözaltına aldı.

Türkiye, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 20:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı - Son Dakika
YORUMLAR (21)
  • Ayar: Amerika Kudüs'ü israilin başkenti ilân ederken gık'ları çıkmayan içimizdeki ve dışımızdakilerin hepsi şimdi Ayasofya camisi kararına havlıyor ! Yaptıkları ikiyüzlülük,şerefsizlik ve alçaklık desek te,zaten ikiyüzlü,şerefsiz ve alçaklar. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Müslüman Türk Elhamdülillah: Daha iyi gunleriniz bu günler Müslüman Türkler uyanıyor gargat ağacı bile fayda vermeyecek size Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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