İsrail polisi Doğu Kudüs'te Filistinli bir genci yaraladı - Son Dakika

İsrail ordusu ise bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen 2 Filistinliye askerler tarafından ateş açıldığını açıklamıştı.

Öte yandan, Filistin resmi haber ajansı WAFA, bugün, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria 'da 2 Filistinli çobanı gerçek mermiyle vurarak yaraladığını duyurmuştu.

Ağır yaralandığı kaydedilen Filistinli gencin, Doğu Kudüs sakinlerinden ve otuzlu yaşlarda olduğu ifade edildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Cebel el-Mubekkir beldesinin yakınlarında polislere bıçakla saldırdığı iddia edilen bir Filistinliye ateş açıldığı belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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