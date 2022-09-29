Kudüs'te Ultra Ortodoks Yahudilerden zorunlu askerlik protestosu - Son Dakika
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Kudüs'te Ultra Ortodoks Yahudilerden zorunlu askerlik protestosu

29.09.2022 23:58
Kudüs'te Ultra Ortodoks Yahudilerden zorunlu askerlik protestosu

İsrail polisi, Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudilerin zorunlu askerlik uygulamasına karşı Kudüs'te düzenlediği gösteriye müdahale etti.

İsrail polisi, Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudilerin zorunlu askerlik uygulamasına karşı Kudüs'te düzenlediği gösteriye müdahale etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Batı Kudüs'ün merkezinde toplanan yüzlerce Haredi Yahudi, kendilerini zorunlu askerlik uygulamasına tabi tutma girişimlerini protesto etmek amacıyla ana yolu kapattı.

Bunun üzerine İsrail polisi, güç kullanarak göstericileri dağıttı. Polis müdahalesinde yaralanan veya gözaltına alınan olmadı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise Haredi Yahudiler tarafından düzenlenen yasa dışı gösterinin dağıtıldığı belirtildi.

İsrail'de askerlik hizmetinden muaf nüfus Ultra Ortodokslar

İsrail'de siyah kıyafetleri ve saçlarının yan tarafını uzatmalarıyla dikkati çeken Haredi Yahudileri, erkekler için 3 yıl kadınlar için ise 2,5 yıl zorunlu askerlik hizmetine karşı düzenledikleri protestolarla sık sık ülkenin gündemine geliyor.

İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarına karşı oldukları için değil dini gerekçelerle büyük çoğunluğu askere gitmeyi reddeden Haredi Yahudileri, 9 milyon civarındaki İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini teşkil ediyor ve "Ultra Ortodoks" ismiyle anılıyor.

Ülkedeki Haredi Yahudilerinin büyük çoğunluğu Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi'nde ve başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde yaşıyor.

Haredileri zorla askere almak için yeni bir kanun çıkarmakta ısrar edilmesi ülke siyasetinin kilitlenmesine yol açabiliyor.

Fazla sayıda çocuk sahibi oldukları için nüfusları hızla artan Haredilerden bazıları, askerlik karşıtı gösterilerle sıkça ülke gündemine geliyor.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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