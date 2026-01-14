İsrail Saldırılarına Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılarında biri sağlık personeli, 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlale devam ediyor.

Sağlık kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun kontrolündeki şehrin doğusunda yer alan Beni Suheyla bölgesinde Filistinli Hatem Ebu Salih, İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırının hedefi oldu.

Cenazesi Han Yunus'taki Nasır Tıp Merkezine getirilen Ebu Salih'in aynı sağlık kurumunda personel olarak görev yaptığı belirtildi.

Hastane kaynakları da Beni Suheyla bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ölen Fadi Ahmed isimli vatandaşa ait cenazenin Nasır Hastanesine getirildiğini aktardı.

Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde İsrail askerlerinin saldırılarında yaralanan biri çocuk 3 Filistinli de hastanelere kaldırıldı.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine havadan ve topçu atışlarıyla yoğun saldırılar düzenledi. Kentin kuzeyi de askeri helikopterlerden açılan makineli tüfek atışlarıyla tarandı.