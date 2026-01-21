İsrail Saldırılarında 3 Gazeteci Hayatını Kaybetti

Gazze Hükümeti Medya Ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 3 gazetecinin hayatını kaybettiğini bildirirken, saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin toplam sayısının 260'a yükseldiğini açıkladı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde yürürlükte olan ateşkese rağmen Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gazze Hükümeti Medya Ofisi, İsrail'in gerçekleştirdiği son hava saldırılarında 3 gazetecinin hayatını kaybettiğini bildirirken, işgal güçlerinin saldırıları sonucunda hayatını kaybeden basın mensuplarının toplam sayısının 260'a yükseldiğini bildirdi. Hayatını kaybeden gazetecilerin isimleri Abdul Rauf Samir Shaat, Muhammed Salah Qashta ve Anas Abdullah Ghanim olarak açıklandı. Filistinli kaynaklar, öldürülen üç gazetecinin Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Mısır Yardım Komitesi'nin medya ekibinde görev yaptığını bildirdi.

Açıklamada, İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik kasıtlı olarak hedef alması ve öldürmesi sert bir dille kınandı. Ayrıca, söz konusu saldırıların basın özgürlüğüne yönelik açık bir ihlal olduğu vurgulandı. Bu kapsamda, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Federasyonu ve dünya genelindeki tüm basın ve medya kuruluşlarına, Gazze'deki Filistinli gazetecilere karşı işlenen bu "sistematik suçları" kınama çağrısı yapıldı. Medya Ofisi, uluslararası toplumu, uluslararası kuruluşları ve medya alanında faaliyet gösteren kurumları İsrail'in ihlallerini kınamaya, bu ihlalleri durdurmak için harekete geçmeye, İsrail'i uluslararası mahkemelerde yargılamaya ve sorumluları adalet önüne çıkarmaya çağırdı. Ayrıca, Gazze'deki gazetecilerin ve medya çalışanlarının korunması, devam eden soykırımın durdurulması ve gazetecilere yönelik öldürme ve suikastların sona erdirilmesi için ciddi ve etkili baskı uygulanması talep edildi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasına rağmen 466 kişi öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana ölenlerin sayısının 466'ya, enkaz altından çıkarılanların sayısının 713'e, yaralı sayısının da bin 294'e yükseldiği belirtilmişti. İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 71 bin 551'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 372'ye ulaştığı aktarılmıştı. - GAZZE