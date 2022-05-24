İsrail saldırılarında ailesini kaybeden Filistinli ressam acısını sanat tablolarına yansıtıyor

İsrail'in Mayıs 2021'de Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ailesinden 22 kişiyi kaybeden 22 yaşındaki ressam Zeynep Kulek, unutamadığı acılarını yansıttığı sanat tablolarıyla sergi açtı.

Gazze kentinde yer alan Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi binasında Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Kurumu iş birliğinde organize edilen sergide, Kulek'in eseri 9 tablo bazı şiir metinleriyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Tablolarında siyah rengini yoğun kullanan Kulek, sergisine de "Yaşım 22 ve 22 kişiyi kaybettim" adını verdi.

İsrail savaş uçaklarının, 16 Mayıs 2021'de Gazze'deki Vahde Caddesini yoğun bombardımana tutması sonucu Kulek ailesinin de aralarında bulunduğu çok sayıdaki Filistinli aile evini kaybetti.

Filistinli ressam Zeynep Kulek de İsrail'in söz konusu bombardımanında annesi ve 3 kardeşinin de aralarında bulunduğu 22 yakınını kaybetme acısını yaşadı.

"Her bir tablo işgalci İsrail'in bana yaşattığı bir trajik anı yansıtıyor"

AA'ya konuşan Kulek, bu sergide 9 tablonun yanında 9 yazı metninin de yer aldığını hatırlatarak, "Her bir tablo işgalci İsrail'in bana yaşattığı bir trajik anı yansıtıyor." dedi.

İsrail savaş uçaklarının hiçbir uyarı yapmadan ailesinin bulunduğu mahalleyi bombardımana tuttuğunu dile getiren Kulek, "Biz birbirine bağlı bir aileyiz ve birlikte zaman geçirmeye çok önem veriyorduk. Böyle bir ayrılığın bizi yakalayacağını hiç düşünmemiştim. Düşman, ilk defa kaybetmeyi bana hissettirdi." diye konuştu.

Kulek, İsrail'in düzenlediği saldırı anlarını ise, "Annem aniden ev duvarlarının çatlamaya başladığını söyledi. Ben de henüz dönüp bakmadan kendimi enkazların altında buldum, hepimiz de enkazların altında kaldık." sözleriyle anlattı.

Enkazlar altında 12 saat geçirdiğini dile getiren Kulek, bitmeyen o uzun saatleri ailesinden kimlerin kurtulabildiğini düşünmekle geçirdiğini kaydetti.

Kendisinin kurtarılmasının ardından enkaza dönüşen eve bakma cesareti olmadığını söyleyen Kulek, "Enkazların altında kimlerin kaldığını ve kimlerin kurtulabildiğini düşünmeye başladım. Aslında kurtulanların sonuncusu benim şeklinde bir düşüncem de oldu." dedi.

Kulek, hastaneye varınca ailesinden yaşamını yitirenlerin cenazelerinin toprağa verilmesi için çıkarılmaya başladığını anlattı.

Kulek, tablolarında artık "savaş ve ölümü" işliyor

İcra ettiği sanatıyla artık "savaş ve ölümü" tablolara işlediğini aktaran Filistinli genç kadın, seslerini ve davalarını dünyaya duyurmaları gerektiğinin altını çizdi.

İsrail saldırılarının gerçekleştiği 16 Mayıs 2021 tarihinden önceye ait eserlerinde deniz ve martılara yer veren Kulek, en güzel eserinin ise kardeşinin mezuniyet töreninde ailece çektikleri kareyi işlediği tablo olduğunu söyledi.

Ailesinin bazı fertlerine ait giysileri de resmeden Kulek, gözyaşları içinde elinde bazı giysilerin dışında bir şey kalmadığını sözlerine ekledi.

"İsrail saldırılarının kurbanlarına rakamlarla bakılıyor"

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi'nde Stratejiler Müdürü Meha el-Huseyni de Kulek'in hikayesinin, uluslararası toplumun dikkate alması gereken tek hikaye olmadığını söyledi.

Dünyaya duyurulması gereken yüz binlerce kadın ve çocuk hikayesi olduğuna dikkati çeken Huseyni, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik askeri saldırıların kurbanlarına insanlar olarak değil, rakamlarla bakılıyor. Bunlar diğer insanlar gibi barış içinde yaşamaya muhtaç hayalleri olan insanlardı." diye konuştu.

İsrail'in 2021'de Gazze'ye düzenlediği saldırı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs 2021'de başlattığı saldırılar, Hamas'la varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in 11 gün süren saldırılarında 66'sı çocuk 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 bine yakın kişi yaralanmıştı.