İsrail Saldırısında 14 Yaşında Çocuk Hayatını Kaybetti

17.01.2026 09:56
Ramallah'ta İsrail ordusunun saldırısında 14 yaşındaki Muhammed el-Nassan hayatını kaybetti.

RAMALLAH, 17 Ocak (Xinhua) -- İsrail ordusunun Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah kenti yakınlarında yer alan El-Mugayir köyüne düzenlediği saldırıda, 14 yaşındaki Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, cuma günü yaptığı açıklamada yaşamını yitiren çocuğun adının Muhammed el-Nassan olduğunu belirterek, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu gerçek mermilerle vurulduğunu bildirdi.

Xinhua'ya konuşan yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail güçlerinin cuma namazı öncesinde köye baskın düzenlediğini, ateş açtığını ve daha sonra camiden çıkan sivillere göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları attığını söyledi.

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana Batı Şeria'da da şiddet olaylarında artış yaşanıyor. Birleşmiş Milletler raporuna göre, 2025 yılında Batı Şeria'da, aralarında 55 çocuğun da bulunduğu 240 Filistinli, İsrail güçleri veya yerleşimciler tarafından öldürüldü. Aynı dönemde Filistinliler ise bölgede 17 İsrailliyi öldürdü.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Çocuk, Son Dakika

