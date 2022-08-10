İsrail: Açlık grevindeki Avavde ve İslami Cihad yöneticisi Saadi'yi serbest bırakma taahhüdü vermedik - Son Dakika
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İsrail: Açlık grevindeki Avavde ve İslami Cihad yöneticisi Saadi'yi serbest bırakma taahhüdü vermedik

10.08.2022 01:15
İsrail: Açlık grevindeki Avavde ve İslami Cihad yöneticisi Saadi'yi serbest bırakma taahhüdü vermedik

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İslami Cihad Hareketi ile varılan ateşkes kapsamında, İsrail hapishanesinde açlık grevindeki Halil Avavde ve gözaltına alınan İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'nin serbest bırakılması yönünde taahhütte bulunmadıklarını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İslami Cihad Hareketi ile varılan ateşkes kapsamında, İsrail hapishanesinde açlık grevindeki Halil Avavde ve gözaltına alınan İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'nin serbest bırakılması yönünde taahhütte bulunmadıklarını söyledi.

İsrail Kanal 12 Televizyonuna konuşan Gantz, konuyla ilgili olarak Mısır ile diyalog içinde olduklarını belirtti.

Saadi'ni gözaltına alınmasını "isabetli" olarak nitelendiren Gantz, "Avavde ile Saadi'nin serbest bırakılacağına dair bir vaatte bulunmadık ama tabii ki bu konuda diyalog olacak." dedi.

Gantz, Yediot Ahronot gazetesine verdiği demeçte ise Saadi ve Avavde'nin serbest bırakılıp bırakılmayacağıyla ilgili soruya yorum yapmaktan kaçındı.

Gantz, "Yapacaklarımızdan bahsetmiyorum. Bu konuda Mısırlılarla irtibata geçmekten başka yükümlülüğümüz yok ve bunu da yapacağız." ifadesini kullandı.

Hamas ile esir takası konusuyla ilgili de İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) konuşan Gantz, Gazze'nin gelişmesinin, esirlerin ülkelerine geri dönüşüne bağlı olduğunu dile getirdi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında 2'si asker 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve ateşkes

İsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle cuma günü Gazze'deki İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedefleri vurmuştu.

Saldırılar üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmiş, İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Taraflar arasında Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan ateşkes 7 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.

İslami Cihad'ın Sözcüsü Davud Şihab da aynı gün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahire'nin İsrail hapishanelerinde açlık grevindeki Halil Avavde ve 1 Ağustos'ta gözaltına alınan İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'nin serbest bırakılması üzerinde çalışacağı sözü vermesi üzerine ateşkes sağlandığını aktarmıştı.

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Kaynak: AA

İsrail, Mısır, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail: Açlık grevindeki Avavde ve İslami Cihad yöneticisi Saadi'yi serbest bırakma taahhüdü vermedik - Son Dakika

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