İsrail'i sarsan istifa! Görevini bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İsrail'i sarsan istifa! Görevini bıraktı

İsrail\'i sarsan istifa! Görevini bıraktı
11.11.2025 23:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya istifa mektubunu sundu. Dermer, görev süresini iki kez uzattığını ve Netanyahu ile önemli konular üzerinde çalıştığını açıkladı. Dermer istifa mektubunda "Yaptığım her şeyde, Yahudi halkının geleceğini güvence altına almak için üzerime düşeni yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya istifa mektubunu sundu. Dermer istifa mektubunda "Yaptığım her şeyde, Yahudi halkının geleceğini güvence altına almak için üzerime düşeni yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın müttefiki İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, görevinden istifa etti. Dermer, Netanyahu'ya istifa mektubunu sundu.

İSRAİL'İ SARSAN İSTİFA

Dermer, istifa mektubunda, Aralık 2022'de hükümete girerken ailesine sadece iki yıl bakanlık yapacağına söz verdiğini belirterek, ailesinin onayıyla görev süresini iki kez uzattığını ifade etti.

Mektubunda görev süresine neden uzattığını değinen Dermer, "İlkinde, İran'ın nükleer askeri kapasitesinin oluşturduğu varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak için sizinle çalışmak üzere, ikincide ise Gazze'deki savaşı İsrail'in belirlediği şartlarla sona erdirmek ve rehinelerimizi eve getirmek için" dedi.

"ÜZERİME DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Kendisine hizmet etme fırsatı verdiği için Netanyahu'ya teşekkür eden Dermer, "Bu hükümet, hem 7 Ekim saldırısı hem de ardından gelen iki yıllık yedi cepheli savaşı yönetmesiyle hatırlanacak. Gelecekte beni neyin beklediğini bilmiyorum, ama kesin olarak bildiğim bir şey var. Yaptığım her şeyde, Yahudi halkının geleceğini güvence altına almak için üzerime düşeni yapmaya devam edeceğim" dedi.

ÖZEL ELÇİ OLACAK

Dermer'in hükümetteki görevinden ayrılsa da Netanyahu'nun özel elçisi olarak çalışacağı ve İsrail ile Arap ülkeleri arasında ilişkilerin normalleştirilmesini sağlayan İbrahim Anlaşmaları'nın (Abraham Accords) genişletilmesinde rol alacağı ifade edildi. Dermer'in ABD ile olan ilişkilerdeki sorumluluklarının ise İsrail'in ABD ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter'e devredilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Binyamin Netanyahu, Ron Dermer, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail'i sarsan istifa! Görevini bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor
Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı
Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu İşte bilet fiyatları Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu! İşte bilet fiyatları
Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı, enerji birikti Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı, enerji birikti
Netanyahu’dan tecavüz görüntülerine sert tepki: Korkunç bir iftira Netanyahu'dan tecavüz görüntülerine sert tepki: Korkunç bir iftira
Attığı golün ardından ağlamıştı Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

23:33
İBB iddianamesinde ortaya çıktı CHP’nin başkan adaylarını İmamoğlu ile birlikte Rıza Akpolat belirlemiş
İBB iddianamesinde ortaya çıktı! CHP'nin başkan adaylarını İmamoğlu ile birlikte Rıza Akpolat belirlemiş
23:32
Gürcistan’da Askeri Kargo Uçağı Düştü
Gürcistan'da Askeri Kargo Uçağı Düştü
22:43
Ahmet Özer serbest bırakıldı
Ahmet Özer serbest bırakıldı
20:14
Gürcistan’da
Gürcistan'da
19:49
Gürcistan’da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
19:10
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2025 00:39:45. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'i sarsan istifa! Görevini bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.