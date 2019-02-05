Son Dakika Haberleri: İsrail Tarım Bakanından Mescid-i Aksa'ya Baskın

İsrail Tarım Bakanından Mescid-i Aksa'ya Baskın

1 saat önce

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail Tarım Bakanından Mescid-i Aksa'ya Baskın, System.String[]
İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel ve beraberindeki bir grup fanatik Yahudi, İsrail polisi koruması altında Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Mescid-i Aksa'nın avlusunda dolaşan bakan ve beraberindekilerin, daha sonra ayrıldığı ifade edildi. İsrailli Bakan Ariel, her ay bir kez Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor.

Öte yandan Temmuz 2018'in başında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Knesset üyelerinin üç ayda bir Kudüs'teki Mescid-i Aksa Camii'ne girmelerine izin vermişti. İşgal polisi ise işgal rejimi parlamentosu Knesset üyelerinin Mescid-i Aksa'ya üç ayda bir yerine ayda bir baskın düzenlemelerine müsaade etmişti. - KUDÜS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:31 Kaynak: İHA

İsrail, Aksa, 3. Sayfa
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