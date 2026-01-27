İsrail: Türkiye ile Gelecek İlişkiler Umut Veriyor - Son Dakika
BBC

İsrail: Türkiye ile Gelecek İlişkiler Umut Veriyor

İsrail: Türkiye ile Gelecek İlişkiler Umut Veriyor
27.01.2026 11:01
İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Türkiye ile ilişkilerin iyileşmesi için Türk tarafına bağlı olduğunu belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, " Türkiye ile ilişkilerimizde farklı, daha iyi bir geleceğe ulaşacağımızı umuyorum, ancak bu tamamen Türk tarafına bağlı" dedi.

Saar, Türkiye ile gerilimleri önlemek için bir mekanizma kurulması adına geçen ay iki taraftan yetkililerin üst düzey bir toplantı yaptığını söyledi.

Saar, resmi ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da APA ajansına özel bir röportaj verdi.

İsrail'in "Suriye ve Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmek için diplomatik görüşmeler yürütmesine" ilişkin bir soruyu yanıtlayan Saar, Türkiye ile ilişkileri "halihazırda olduğundan daha da kötü hale getirmek gibi bir niyetlerinin olmadığını" söyledi.

Türkiye ile ilişkilerin sürdüğünü, ancak daha önce "çok iyi" olan ilişkilerin son on yıllarda kötüleştiğini belirten Saar, "Bu onların tercihiydi" diyerek, ilişkilerin bozulmasından Ankara'yı sorumlu tuttu.

Saar, "Herkes bunun nedenleri hakkında spekülasyon yapabilir, ancak ben bu röportajda nedenler hakkında spekülasyon yapmayacağım, bu sadece bir gerçek. Türkiye ile ilişkilerimizi halihazırda olduğundan daha da kötü hale getirmek gibi bir niyetimiz yok" dedi.

Saar, yaklaşık bir ay önce, "bu tür durumlarda faydalı olacak bir mekanizma oluşturmak amacıyla her iki taraftan üst düzey yetkililerin katıldığı bir toplantı" yapıldığını da söyledi.??

Sözlerini, "Türkiye ile ilişkilerimizde farklı, daha iyi bir geleceğe ulaşacağımızı umuyorum, ancak bu tamamen Türk tarafına bağlı" şeklinde sürdürdü.

Suriye ile 'yakın gelecekte normalleşme yok'

Saar, Suriye ile ilişkilerin ise "yakın gelecekte normalleşmesini beklemediğini" söyledi.

"Bugün karşı karşıya olduğumuz, şu anda müzakere ettiğimiz konular, güvenlik açısından Suriye'nin güneyindeki mevcut statükoyu kabul etmekle ilgili. Bu bizim için önemli" dedi.

İsrailli bakan şu anki durumun kalıcı bir anlaşma anlamına gelmediğini de ifade etti.

"Bunun sınırlı bir anlaşma olduğunu söyleyebilirim. Bu bir barış veya normalleşme anlaşması değil. Belki gelecekte bundan daha fazlasını başarabiliriz ve umarım gelecekte gerilimleri önleyerek bunu başarırız" dedi.

Kaynak: BBC

BBC
