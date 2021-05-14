İsrail uzmanına göre Gazze'ye yönelik saldırılar Netanyahu'ya yarıyor - Son Dakika

İsrail siyaseti konusunda uzman Vedi Ebu Nassar, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların devam etmesinin kişisel olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işine yaradığını belirtti.

Ebu Nassar AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki süreç uzadıkça, İsrail'de alternatif bir hükümet kurma fırsatının önemli ölçüde azalacağını ve bunun da Netanyahu'nun kişisel çıkarlarına hizmet edeceğini söyledi.

Netanyahu'nun, Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'in Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi Lideri Yair Lapid liderliğindeki bir koalisyon hükümetine katılma olasılığına darbe indirmek için siyasi rakiplerine karşı mevcut durumdan faydalandığına dikkati çeken Ebu Nassar, "Netanyahu Gazze'ye yönelik operasyonun devam etmesinden kesinlikle kişisel olarak yararlanıyor ancak bunun bir kara harekatına dönüştürülmesini istemiyor." dedi.

Ebu Nassar, Netanyahu'nun sağın lideri olarak yerini sağlamlaştırmaya ve kendisini Hamas'ı denetimde tutan kişi olarak göstermeye çalıştığını vurgulayarak, Netanyahu'nun kullandığı bu kartın, Netanyahu liderliğindeki bir hükümete katılmayı reddeden ve onun yönetimini sona erdirecek alternatif bir hükümet için çalışan Bennett'i zora soktuğunu kaydetti.

İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan Filistin 1948 İslami Hareketi'nin güney kanadının siyasi uzantısı "Birleşik Arap Listesi'nin (Ra'am)" lideri Mansur Abbas'ın koalisyon müzakerelerinden önce Gazze'de ateşkes yapılmasını şart koşmasına dikkati çeken Ebu Nassar, Gazze'de devam eden tırmanışın Ra'am lideri Abbas'ı da sıkıntıya soktuğunu aktardı.

Ebu Nassar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm bu konular, alternatif bir hükümet kurma olasılığını olumsuz yönde etkiliyor. Hükümetin kurulmasını engellemek de Netanyahu'nun aradığı şey. Netanyahu, seçim yapılmasını tercih etse de açıkça beşinci seçimi yapmak için sandık başına gitmek istediğini söylemeye cesaret edemiyor."

Netanyahu'nun alternatif bir hükümetin oluşumunu engellemek için beşinci kez seçimlere gidilmesi için çabaladığını vurgulayan Ebu Nassar, İsrail Başbakanı'nın bir yandan da olayların Gazze'de kapsamlı bir savaşa sürüklenmesine izin vermeyeceğini çünkü bunun siyasi bedelini ödeyeceğini bildiğini kaydetti.

Ebu Nassar, şunları kaydetti:

"Netanyahu mevcut durumdan siyasi olarak yararlanmaya çalışıyor. Gazze Şeridi'ne karşı topyekün bir savaşla ilgilenmiyor, çünkü bu onlarca İsrailli asker ve sivilin ölmesi anlamına geliyor. İsraillilerin ölmesi Netanyahu'nun yerel siyasette bedel ödemesine neden olur. Bu da onun istediği bir şey değil."

İsrail'de hükümet kurma çalışmaları

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimlerde hiçbir parti, hükümeti kurmak için gerekli Meclis salt çoğunluğu olan 61 milletvekiline ulaşamamıştı.

Netanyahu ve ona destek vereceklerini açıklayan partiler 52, Netanyahu karşıtı blok ise 57 milletvekilinde kalmıştı.

Meclis'te 7 sandalyesi bulunan Bennett'in partisi Yamina ile 4 milletvekiline sahip Ortak Arap Listesi her iki blokun da kesin olarak içinde yer almadı.

Netanyahu, kendisine tanınan 28 günlük yasal sürede koalisyon hükümetini kurmakta başarısız olması üzerine görevi İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e iade etmişti.

Rivlin, Netanyahu'nun ardından koalisyon hükümetini kurma görevini Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi Lideri Yair Lapid'e verme kararı aldı.

Koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için Meclis salt çoğunluğu olan 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Kilit konumdaki Naftali Bennett liderliğindeki aşırı sağcı Yamina Partisi'nin tutumu Lapid liderliğindeki koalisyon hükümetinin kurulup kurulamayacağını belirleyecek.

Lapid, 4 hafta içinde koalisyon hükümetini kuramazsa, Rivlin bu görevi Meclis'e verecek.

Meclis de 21 gün içinde koalisyonu kuracak bir ismi belirleyemezse ülke yeniden erken seçime gitmek zorunda kalacak.