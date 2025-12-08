İsrail ve ABD'den Ortak Deniz Tatbikatı - Son Dakika
İsrail ve ABD'den Ortak Deniz Tatbikatı

08.12.2025 00:21
İsrail ordusu, ABD ile bir hafta sürecek ortak deniz tatbikatına başladı. Amaç işbirliğini güçlendirmek.

İsrail ordusu, ABD ve İsrail donanmalarının bir hafta sürecek ortak tatbikat başlattığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ABD Deniz Kuvvetlerinin 5'inci filosu ile İsrail donanması unsurlarının "stratejik ve operasyonel işbirliğini güçlendirmek" amacıyla ortak deniz tatbikatı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, tatbikatın amacının "iki donanma arasındaki stratejik ve operasyonel işbirliğini güçlendirmek ve çeşitli bölgesel tehditlerle başa çıkma konusunda pratik yapmak" olduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun binlerce denizci gönderdiği bir hafta sürecek tatbikatın 2022 ve 2023 yıllarında da gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

İsrail ordusu, tatbikatın nerede gerçekleştirildiğini açıklamadı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

