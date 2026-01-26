İsrail ve Azerbaycan İşbirliğini Güçlendiriyor

(ANKARA) - İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Görüşmelerde, enerji, savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğinin derinleştirilmesi kararı alındı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Sa'ar, Aliyev ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamasında, Bakü'ye İsrail şirketleri ve ekonomik kuruluşlardan oluşan "üst düzey bir iş ve ekonomi heyetiyle geldiğini" belirtti.

Sa'ar, "İlham Aliyev, ulusunu etkileyici başarılara taşıyan vizyoner bir lider. Bakü'de büyüleyici bir görüşme gerçekleştirdik ve Cumhurbaşkanı'na dostluğu ve Azerbaycan'daki Yahudi yaşamına verdiği destek için teşekkür ettim" dedi.

İki ülke arasındaki işbirliği alanlarına değinen Sa'ar, "Ortak hedefimiz enerji, savunma, su, tarım, turizm ve daha birçok alanda ortaklığımızı derinleştirmek. Stratejik ilişkilerimizi güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Sa'ar, mevkidaşı Bayramov ile de görüştü

Ziyaret kapsamında, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile de bir araya gelen İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, iki ülke ilişkilerini ele alan bir görüşme yaptı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tarafların "siyasi diyalog, enerji, ticaret, yatırımlar, eğitim, kültür, savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğini genişletme konusunda görüş alışverişinde bulunduğu" bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, "Bakanlar ayrıca uluslararası ve bölgesel öneme sahip konulara da değindi. Kendi bölgelerinde ve ötesinde barışa, kalkınmaya ve refaha katkıda bulunmanın önemini vurguladılar" denildi.

Her iki bakanın da "Azerbaycan-İsrail ortaklığını daha da derinleştirme konusundaki kararlılıklarını ifade ettiği" belirtildi.