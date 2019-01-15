Son Dakika Haberleri: İsrailli Bakandan Mısır'a Resmi Ziyaret

İsrailli Bakandan Mısır'a Resmi Ziyaret

1 saat önce

İsrail Altyapı ve Enerji Bakanı Yuval Steinitz, 25 Ocak 2011 Mısır Devrimi'nden bu yana ilk defa İsrailli bir bakanın Kahire'ye resmi ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti.

İsrailli Bakandan Mısır'a Resmi Ziyaret, System.String[]
İsrail Altyapı ve Enerji Bakanı Yuval Steinitz, 25 Ocak 2011 Mısır Devrimi'nden bu yana ilk defa İsrailli bir bakanın Kahire'ye resmi ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti.

Kahire'deki İsrail Büyükelçiliğinin Facebook sayfasında İsrailli bakan Steinitz'in başkent Kahire'de ilk kez düzenlenen Doğalgaz Bölgesel Konferansı'ndaki görüntüleri paylaşıldı.

Konferansta Filistin ve Ürdün'ün yanı sıra çok sayıda ülkeden temsilcilerde hazır bulundu.

Steinitz, "Kahire'de İsrail'i ve hükümetini burada temsil etmekten mutluyum. Bu ilk resmi ziyaretim. Mısır hükümeti tarafından 2011 Mısır Devrimi'nden bu yana ilk defa İsrailli bir bakana resmi bir davet yapıldı. Dolayısıyla bu, İsrail ve Mısır arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin gelişmesinin göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Steinitz, Doğu Akdeniz'de doğal gaza ilişkin gelişmenin İsrail, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde jeostratejik ve politik iş birliğinin bir motoru haline dönüştüğünü ifade etti.

Mısır Petrol Bakanı Tarık el-Molla, daha önce yaptığı açıklamada, 2019'un başında Mısır'da Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun düzenleneceğini açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:12 Kaynak: AA

Kahire, İsrail, Mısır, Güncel
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