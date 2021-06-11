İsrailli gardiyanların Filistinli tutukluları darbettiği anların görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

İsrail'deki bir hapishanede gardiyanların Filistinli tutukluları yerlerde sürüklediği ve darbettiği anların görüntüsü yayımlandı.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre tepkiye neden olan görüntü, 24 Mart 2019'da Necef Çölü'ndeki El-Nakab Hapishanesi'nin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Hapishane yönetiminin Filistinli tutukluların "kaçak" olarak soktukları telefonlarla görüşme yapmasını engellemek için çevreye sinyal kesiciler yerleştirme planının ardından gerginlik arttı.

Gerginliğin artması üzerine çıkan olaylarda Filistinli bir tutuklu iki İsrailli görevliyi bıçakladı. Bunun üzerine gardiyanlar Filistinli tutukluların bulunduğu alana girdi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kelepçelenen Filistinli tutukluların şiddet kullanılarak, zorla bir alanda toplandığı görülüyor.

İsrailli gardiyanların yerlerde sürüklediği Filistinli tutuklulara coplarla vurduğu ve tekmelediği de kameraya yansıyor.

Haberde, güvenlik kameralarına rağmen Filistinli tutukluları darbeden gardiyanların tamamının kimliğinin "tespit edilmediği" öne sürüldü.

Savcı dosyayı kapatmış

Haberde, en az 10 gardiyanın Filistinli tutukluları darbettiği ancak sadece dördünün darp nedeniyle kısaca sorgulandığı belirtildi.

Filistinli tutukluların kendilerini darbeden gardiyanları teşhis edebileceklerini belirtmelerine rağmen herhangi bir işlem yapılmadığına dikkat çekilen haberde soruşturmayı yürüten İsrail savcısının polisin tavsiyesi üzerine dosyayı kapatma kararı aldığı kaydedildi.