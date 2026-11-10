İsrailli turistlerden skandal hareket: Rehberi denize itip kahkahalara boğuldular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İsrailli turistlerden skandal hareket: Rehberi denize itip kahkahalara boğuldular

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İsrailli turistlerden skandal hareket: Rehberi denize itip kahkahalara boğuldular
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
İsrailli turistlerden skandal hareket: Rehberi denize itip kahkahalara boğuldular
Haber Videosu

Sri Lanka'da tekne turuna çıkan İsrailli turistlerden biri, su içtiği sırada tur rehberini denize itti. Diğer İsrailli turistlerin kahkahalarla güldüğü anlar kameraya yansırken, görüntüler büyük tepki topladı. Olayın şaka olduğunu savunan turistler, "Bir ay sonra askere gidiyoruz. Biz iyi çocuklarız, bu nefreti hak etmiyoruz" diyerek kendilerini savundu.

Sri Lanka'da İsrailli turistlerin katıldığı tekne gezisinde yaşanan olay ülke kamuoyunda tepkilere neden oldu. Turistlerden birinin yerel rehbere yönelik davranışı ve teknedekilerin tepkisi tartışma yarattı.

SU İÇERKEN DENİZE İTTİLER

Görüntülerde tekneyle seyahat eden turistlerden birinin, şişeden su içen Sri Lankalı tur rehberini aniden denize ittiği görüldü.

Rehberin suya düşmesinin ardından teknedeki diğer İsrailli turistler kahkahalarla gülerken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"ŞAKAYDI, KÖTÜ BİR NİYETİMİZ YOKTU"

Görüntülerin tepki toplamasının ardından turistlerin açıklaması İsrailli gazeteci Daniel Amram tarafından paylaşıldı.

Turistler, yaşananların önceden planlanmış bir şaka olduğunu ve rehberin de bundan haberdar bulunduğunu öne sürdü.

Rehberin zarar görmediğini savunan grup, "Şakaydı, çalışan iyi durumda. Kötü bir niyetimiz yoktu" ifadelerini kullandı.

"BİZ İYİ ÇOCUKLARIZ, BU NEFRETİ HAK ETMİYORUZ"

Turistler, kendilerine yöneltilen eleştirilere yanıt verirken yakında askerlik görevine başlayacaklarını da dile getirdi.

"Bir ay sonra askere gidiyoruz. Biz iyi çocuklarız, bu nefreti hak etmiyoruz" diyen turistlerin açıklaması da tartışmaları beraberinde getirdi.

REHBERİN RIZASI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Turistlerin olayın şaka olduğu yönündeki açıklamasına karşın rehberin denize itilmesine önceden rıza gösterip göstermediği doğrulanamadı.

Rehberin olayla ilgili herhangi bir açıklaması da kamuoyuna yansımadı.

Sri LankaturistİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Aziz Yıldırım’dan sürpriz teklif Dirk Kuyt’ın Fenerbahçe’deki yeni görevi belli oldu Aziz Yıldırım'dan sürpriz teklif! Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak İlk 11 değişiyor Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak! İlk 11 değişiyor
ABD’de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı ABD'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
Altın yatırımcısına kötü haber 46 ayın en büyük kaybı Altın yatırımcısına kötü haber! 46 ayın en büyük kaybı
Galatasaray’da Batrakov kararı Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor Galatasaray'da Batrakov kararı! Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor
Türkiye ve Fransa’dan Yunanistan’ı çıldırtacak hamle Görüşmeler hızlandı Türkiye ve Fransa'dan Yunanistan'ı çıldırtacak hamle! Görüşmeler hızlandı
TFF duyurdu: Süper Lig ve 1. Lig’de maçların seyrini etkileyecek yeni karar TFF duyurdu: Süper Lig ve 1. Lig'de maçların seyrini etkileyecek yeni karar
İşte A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın ilk icraatı İşte A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ilk icraatı
Müge Anlı’daki Hamid’in biyolojik babası ilk kez ortaya çıktı Müge Anlı'daki Hamid'in biyolojik babası ilk kez ortaya çıktı
Kurtlar Vadisi’nin efsanesi geri dönüyor Cerrahpaşalılar film oluyor Kurtlar Vadisi'nin efsanesi geri dönüyor! Cerrahpaşalılar film oluyor
20:54
Lamine Yamal, yolda durdurduğu iki gençten bakın ne istedi Karşılığında hediye de verdi
Lamine Yamal, yolda durdurduğu iki gençten bakın ne istedi! Karşılığında hediye de verdi
20:11
Alanyaspor’da Joao Pereira ile yollar ayrıldı
Alanyaspor'da Joao Pereira ile yollar ayrıldı
19:47
Savcılık, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin rapora itiraz etti
Savcılık, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin rapora itiraz etti
19:47
Önce Pogba şimdi de o Amedspor dünyaca ünlü yıldıza kanca attı
Önce Pogba şimdi de o! Amedspor dünyaca ünlü yıldıza kanca attı
19:45
Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı
Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı
19:44
Ankara’da kar sürprizi
Ankara'da kar sürprizi
19:00
Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor
Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor
18:36
400 milyon Euro çöp oldu gitti Avrupa’nın en başarısız kulübü ilan edildiler
400 milyon Euro çöp oldu gitti! Avrupa'nın en başarısız kulübü ilan edildiler
18:25
Kurtlar Vadisi’nin efsanesi geri dönüyor Cerrahpaşalılar film oluyor
Kurtlar Vadisi'nin efsanesi geri dönüyor! Cerrahpaşalılar film oluyor
18:06
İşte A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın ilk icraatı
İşte A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ilk icraatı
18:00
Fenerbahçe’den sürpriz hamle Pep Guardiola’nın yardımcısını getiriyorlar
Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Pep Guardiola'nın yardımcısını getiriyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 21:00:08. #7.12#
SON DAKİKA: İsrailli turistlerden skandal hareket: Rehberi denize itip kahkahalara boğuldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android