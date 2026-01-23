İsrailliler Camiyi Tahrip Etti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, Nablus'un doğusundaki Beyt Furik beldesi sınırları içindeki Hırbet Tana bölgesinde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Beytü'ş-Şeyh Camisi'nin içini tahrip etti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Hirbet Tana Arazi Savunma Komitesi Koordinatörü Sair Hanani, gaspçı İsraillilerin Beytü'ş-Şeyh Camisi'ne yönelik saldırısının bugün gerçekleştiğini ve caminin içindeki eşyaların zarar gördüğünü söyledi.

Cami cemaatinin cuma namazını dış mekanda kılmak zorunda kaldığını ifade eden Hanani, saldırganların Hırbet Tana'daki bahçelerin çevresini yıktığını ve hayvanlarını otlatmak amacıyla bu alanlara soktuğunu, bunun sonucunda zeytin ağaçlarının zarar gördüğünü vurguladı.

Hanani, saldırının, camiyi ve ibadet edenleri hedef alan ve halkın Hirbet Tana'ya erişimini engellemeyi amaçlayan tekrarlayan bir dizi saldırının parçası olduğunu belirtti.

Yerel kaynaklar, bölgede geçen yılın başında halkın zorla yerlerinden edilmesinin ardından bu tür eylemlerin yoğunlaştığını aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistinlilerin mal ve mülklerine yönelik İsrail askerleri ve gaspçı İsraillilerin saldırıları devam ediyor.

Ekim 2023'te başlayan ve iki yıl süren Gazze soykırımı sürecinde 1107'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı olarak değerlendiriyor ve bu yerleşimlerin iki devletli çözüm şansını zayıflattığı uyarısında bulunuyor.

BM yıllardır yerleşimlerin durdurulması çağrısında bulunuyor ancak uygulamada bir sonuç alınamıyor.