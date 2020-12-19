ISS'teki deliğin yeri bulunamıyor - Son Dakika

ISS'teki deliğin yeri bulunamıyor

19.12.2020 22:12
ISS'teki deliğin yeri bulunamıyor, System.String[]

ISS'te aylardan bu yana yeri tespit edilemeyen bir delik, Zvezda modülünde oksijen ve basınç kaybına neden oluyor.

ISS'te aylardan bu yana yeri tespit edilemeyen bir delik, Zvezda modülünde oksijen ve basınç kaybına neden oluyor. Roskosmos'tan yapılan açıklamada, mürettebat için bir tehlikenin söz konusu olmadığı belirtildi.Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) Rusya'ya ait "Zvezda" (Yıldız) modülünde bir delik olduğu ve buradan hava sızdığı bildirildi. Rus resmi haber ajansı TASS'ın, ISS ile yaptığı görüşme sonrası aktardığı bilgilere göre, oluşan delikten dolayı modül içinde oksijen miktarı giderek azalıyor. ISS'te şu an görev yapan Kozmonot Sergey Rişkov, ağustos ayından bu yana hava sızdıran ve modülün içinde basınç kaybına neden olan deliğin yerini henüz tespit edemediklerini bildirdi. ISS mürettebatı geçen ekim ayında Zvezda modülüne geçiş bölümünde 4,5 santimetre büyüklüğünde, sebebi henüz bilinmeyen bir delik bulmuş ve bunu kapatmıştı. Ancak modül içinde oksijen kaybının ve basıncın düşmeye devam etmesi en az bir delik daha olduğuna işaret ediyor.

Mürettebat için bir tehlike yok

TASS'ın haberine göre yetkililer, deliğin bulunamaması durumunda hava sızıntısı olan modülü, Uzay Üssü'nün diğer bölümlerine kapatacak. Ancak böyle bir durumun, ISS'teki çalışmaları olumsuz etkileyeceği belirtiliyor. Rus Uzay Ajansı Roskosmos, şu an için ISS mürettebatı açısından bir tehlike bulunmadığını bildirdi.

Bazı bölümleri 20 yıldan eski olan ISS'te sık sık arızalar yaşanıyor. Son olarak üssün elektrik sisteminde ve tuvaletlerinde sorun yaşanmıştı. Dünyadan 400 kilometre uzakta, uzay boşluğunda bulunan ISS'te şu an dördü ABD'li, ikisi Rus, biri de Japon olmak üzere yedi kozmonot ve astronot görev yapıyor.

dpa/ ET,EC

(c)

ISS'teki deliğin yeri bulunamıyor

Mürettebat, TASS, Uzay, Rus, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam ISS'teki deliğin yeri bulunamıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mustafa Cengiz, hakemlere ateş püskürdü: Uyarıyorum, dikkatli olun Pelkas'ın attığı golün iptali sonrası F.Bahçe taraftarı çileden çıktı Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı nişanlandı! Arzu Sabancı sosyal medyadan duyurdu Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'na aşkını resmen ilan etti: Gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim? Son Dakika: Tedbirler işe yaradı, vaka ve ölüm sayıları düşüşe geçti: 19 Aralık günü koronadan 241 kişi vefat etti, 22 bin 195 yeni vaka tespit edildi Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu
Son Dakika: Gaziantep'te hastanede meydana gelen patlamada ölü sayısı 10'a yükseldi Son Dakika: Gaziantep'te hastanede meydana gelen patlamada ölü sayısı 10'a yükseldi         
22:04
Rıdvan Dilmen: 3-4 oyuncuyu kadro dışı bırakacaksın, Erol Hoca'ya da sağ ol diyeceksin Rıdvan Dilmen: 3-4 oyuncuyu kadro dışı bırakacaksın, Erol Hoca'ya da sağ ol diyeceksin         
21:42
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tablosundaki bazı terimlerin anlamlarını açıkladı Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tablosundaki bazı terimlerin anlamlarını açıkladı         
21:20
Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı! Farelerle dolu kuru incir deposu Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı! Farelerle dolu kuru incir deposu         
21:02
F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz         
20:04
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, saçlarını kazıttı FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, saçlarını kazıttı         
19:20
Gaziantep faciası göz göre göre gelmiş! Bakanlık tüm hastaneleri 5 gün önce uyarmış Gaziantep faciası göz göre göre gelmiş! Bakanlık tüm hastaneleri 5 gün önce uyarmış         
18:51
İngiltere'den korkutan açıklama: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor İngiltere'den korkutan açıklama: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor         
18:29
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'nın Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" şovunun tüm bölümleri Youtube'dan kaldırıldı         
16:18
Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti         
16:13
Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler         
14:54
13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı 13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı         
14:49
Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı         
14:14
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 22:22:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ISS'teki deliğin yeri bulunamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei