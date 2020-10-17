Bahçelievler'de bir iş yerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ekim'de Zafer Mahallesi Görgülü Sokak'ta 2 şüphelinin çaldıkları ürünleri araca yükledikleri ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Olay yerine gelen polisleri görünce kaçmaya çalışan şüpheli Ercan E. ve Koray C. kovalamaca sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden Ercan E'nin 7 farklı hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.
Şüphelilerin kullandığı aracın sahte plakalı olduğu, yediemin otoparkına çekildiği ifade edildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İstabul'da hırsızlık zanlıları suçüstü yakalandı - Son Dakika