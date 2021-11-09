İSTAÇ'ın Atık Yakma ve Biyometanizasyon Tesisi açıldı - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) iştiraklerinden İSTAÇ'a bağlı Atık Yakma ve Biyometanizasyon (organik atıklardan biyogaz üretimi) Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

İBB tarafından 2017'de inşasına başlanan, Eyüpsultan Kemerburgaz'daki tesisin açılış töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tesisin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında çok değerli olduğunu söyledi.

Amaçlarının, 2050 yılına kadar İstanbul'u, iklim değişikliğine dayanıklı bir şehir haline getirmek olduğunu belirten İmamoğlu, Atık Yakma ve Biyometanizasyon Tesisi'yle ilgili detayları paylaştı.

Tesisin özellikleri

Alınan bilgilere göre, İSTAÇ'a bağlı tesiste, yemek, sebze, meyve ve ömrünü tamamlamış ambalajlı gıda atıkları işlenecek. İstanbul genelinde üniversiteler, hastaneler, oteller, lokantalar, askeri ve sosyal tesisler, büyük marketler gibi noktalarda organik içerikli katı atıklar toplanacak. İlçe belediyeleri tarafından kaynağından ayrı ayrı toplanacak atıklar, transfer istasyonlarına getirilecek. Burada biriken atıklar, işlenmek üzere tesise götürülecek.

Yılda 1 milyon ton evsel atığın işleneceği tesiste, aynı zamanda enerji üretimi de gerçekleştirilecek.

Tesisten, yaklaşık 78 megavat elektrik enerjisi elde edilecek. Bu enerjiden, tesisin iç ihtiyacı ve artan enerji ile de 1 milyon 400 bin kişinin elektriğinin karşılanması hedefleniyor.