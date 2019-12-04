Son Dakika Haberleri: İstanbul'a 10 ayda 12 milyon 690 bin yabancı turist geldi
Son Dakika Güncel İstanbul'a 10 ayda 12 milyon 690 bin yabancı turist geldi - Son Dakika

İstanbul'a 10 ayda 12 milyon 690 bin yabancı turist geldi

6 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu yıl ekim ayı sonu itibarıyla İstanbul'a 12 milyon 690 bin 376 yabancı ziyaretçi geldiğini bildirdi.

İstanbul'a 10 ayda 12 milyon 690 bin yabancı turist geldi, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu yıl ekim ayı sonu itibarıyla İstanbul'a 12 milyon 690 bin 376 yabancı ziyaretçi geldiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2018'in aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ziyaretçi sayısında yüzde 11,91 artış yaşandığını belirterek, "İstanbul'un misafirperverliğine katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer verilen grafiğe göre, 2019'un ilk 10 ayında İstanbul'a, Almanya'dan 965 bin 115, Irak'tan 595 bin 847, Fransa'dan 436 bin 429, İran'dan 774 bin 682, Rusya'dan 586 bin 317, İngiltere'den 421 bin 292, Suudi Arabistan'dan 403 bin 25, Çin'den 335 bin 749, Amerika'dan 396 bin 828, Kuveyt'ten 297 bin 808 ve diğer ülkelerden 7 milyon 477 bin 284 turist geldi.

İstanbul Valisi, İstanbul, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tevfik Göksu'dan zam talebinde bulunan CHP'ye ve İmamoğlu'na eleştiri: Seçimden önce indirim, seçimden sonra bindirim
Kızına cinsel istismardan 30 yıl hapis verilen babaya tahliye İmamoğlu'ndan deniz ulaşımı müjdesi: Beylikdüzü- Kartal arası 1 saat 15 dakika olacak İBB'nin satışa çıkardığı 5 arsanın 4'ünü İGDAŞ aldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 05:14:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'a 10 ayda 12 milyon 690 bin yabancı turist geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]