İstanbul'a 'Kim Geldi?'

GALA öncesinde açıklamalarda bulunan oyunun yazarı ve yönetmeni Zeynep Yıldız, 'Kim Geldi?

GALA öncesinde açıklamalarda bulunan oyunun yazarı ve yönetmeni Zeynep Yıldız, 'Kim Geldi?'nin izleyiciyi günlük hayatın telaşından, stresinden, hengamesinden bir müddet uzaklaştırıp keyifli dakikalar yaşatan bir oyun olduğunu söyledi. Absürt bir komedinin izleyiciyi beklediğini belirten Yıldız, "Kimin geldiğinin bir önemi yok, önemli olan keyifler yerine gelsin. Süpervizörüm Ayla Algan'a ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.







AVRUPA'NIN TÜRKÇE KONUŞAN TİYATROSU OLUYORUZ



1 Şubat'ta Almanya'da oyunun prömiyerini yaptıklarını anlatan Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu ise şöyle konuştu: "Almanlar oyunu çok sevdi. Sadece Almanlar değil, Almanya'da yaşayan Avrupalılar, Afrikalılar ve Asyalılar izledi. Amacımız Türk yazarların oyunlarını Almanca üst yazıyla uluslararası arenada göstermek. Frankfurt'un Türkçe konuşan tiyatrosuyduk artık Avrupa'nın Türkçe konuşan tiyatrosu olmaya başladık. Bu oyunla Türk kültürünü Avrupa'nın birçok şehrine götürebildik. Sanatın evrenselliğiyle Türk yazarların oyunları uluslararası alanda buluştu. Oyuncuların bir kısmı Türkiye, bir kısmı Almanya'dan. İki ülkedeki oyuncuları harmanlamak istedik. Türkiye'den gelen tecrübeli oyuncuların oradaki oyuncularla tanışıp tecrübe alışverişinde bulunacaklarını düşünüyoruz. Buradaki güzellikleri oraya taşıma anlamında 'Tiyatro Frankfurt' bir köprü vazifesi görüyor."



Müziklerinde Orhan Enes Kuzu, dekor tasarımında Samet Akkoyunlu imzası bulunan 'Kim Geldi?'de ayrıca Ayşe Tunaboylu, Nurten İnan, Ömer Fırat Köker, Çiğdem Özkurt Spickermann ve İpek Erdem rol alıyor. Almanca çevirisini Nezaket Ekşi'nin gerçekleştirdiği oyunun ses-ışık operasyonunu Hüseyin Özcan ve Egemen Demir, reji asistanlığını Erkan Horzum yürütüyor.

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