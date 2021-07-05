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İstanbul'a kurbanlık hayvanların girişi başladı - Son Dakika

İstanbul'a kurbanlık hayvanların girişi başladı

05.07.2021 08:52

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başlandı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başlandı. Kentteki denetim noktalarında araçlar durdurularak hayvanların kulak küpeleri ve pasaportları kontrol ediliyor. Kaçan girmeye çalışan 60 tır ise tespit edilerek yakalandı.

5 Temmuz itibarıyla kente getirilmesine izin verilen kurbanlık hayvanlar, Anadolu yakasında Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Kavşağı denetim noktasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetleniyor.

Denetimlerde farklı illerden İstanbul'a kurbanlık taşıyan araçlar durdurularak hayvanların kulak küpeleri ve pasaportları kontrol ediliyor.

Avrupa yakasına götürülecek kurbanlıklar için Trakya'ya geçiş sertifikası, Anadolu yakasında satılacak olanlar içinse veteriner sağlık raporunun bulunması gerekiyor.

Kaçak 60 Tır yakalandı

Kurban Bayramı'nın son gününe kadar sürecek denetimlerde, evrakında eksiklik bulunan hayvan sahiplerine ve kurbanlıkları taşıyan aracın şoförüne idari para cezası uygulanırken yurda kaçak girmeye çalışan 60 tır ise yakalanarak Tuzla'daki canlı hayvan pazarına yönlendirildi.

Kurban Bayramına hazır olduklarını belirten İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, " Bütün önlemlerimizi almış bulunmaktayız. İstanbula 5 Temmuz itibariyle şuanda yanaş yavaş girişler başladı. Girişlerde yol kontrollerinde hayvanların veteriner sağlık raporu var mı ' Bizim bakanlık sistemimize kayıtlı mı ' diye bakarak hayvanların genel sağlık kontrollerini yapıyoruz. Şuana kadar. 7 gün 24 saat esasına göre Trakya'ya geçişleri de kontrol ediyoruz. Denetimleri yoğunlaştırdı şuana kadar da 60 tır civarında kaçak giriş yakaladık. Onları da Tuzla Hayvan Borsasına alıp gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra gerekli yerlerde satışına izin veriyoruz" diye konuştu.

(Cüneyt Sevindik/İHA)

İstanbul'a kurbanlık hayvanların girişi başladı
İstanbul'a kurbanlık hayvanların girişi başladı
İstanbul'a kurbanlık hayvanların girişi başladı
İstanbul'a kurbanlık hayvanların girişi başladı

Kurban Bayramı, İstanbul, Marmara, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'a kurbanlık hayvanların girişi başladı - Son Dakika


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