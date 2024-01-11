 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? AKOM saat verdi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? AKOM saat verdi

İstanbul'a yarın öğle saatlerinde kar yağışı uyarısı yapıldı. İstanbul'da cuma günü öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise hafif kar yağışının etkili olması bekleniyor. Vatandaşlara gizli buzlanma uyarısı yapıldı.

İstanbul\'a ne zaman kar yağacak? AKOM saat verdi
11.01.2024 - 22:59,  Güncelleme: 23:05
Abone Ol

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent için yarın öğle saatlerinde kar yağışı uyarısı yaptı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte İstanbul'da kar yağışının başlayacağı saatler haberimizde...

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

AKOM, İstanbul için kar yağışı uyarısı yaptı. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da cuma günü öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise hafif kar yağışının etkili olması bekleniyor. Öte yandan vatandaşlara gizli buzlanma uyarısı yapıldı.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? AKOM saat verdi

CUMA GÜNÜ ÖĞLE SAATLERİNDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

AKOM'dan yapılan açıklamada, kentte yağışların cuma günü öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde olmasının beklendiği belirtildi. Yağışların cuma akşam saatlerinden itibaren kent genelinde hafif kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, sıcaklıkların pazartesi gününe kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında, 16-25 Ocak tarihlerinde ise mevsim normalleri veya normallerin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

GİZLİ BUZLANMA UYARISI

Kış mevsiminde bulutsuz gecelerde yer yüzeyinin hızla soğuması nedeniyle yollarda "gizli buzlanma" olabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, gizli buzlanma nedeniyle Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergahlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılmasının önemli olduğu vurgulandı.

Onur BAYRAM
Sondakika.com - Soğuk Haber
YORUMLAR

Hava Durumu, Soğuk Haber, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber İstanbul'a ne zaman kar yağacak? AKOM saat verdi - Son Dakika


23:42
Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 1 Askerimiz Şehit Oldu Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 1 Askerimiz Şehit Oldu
23:11
New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu
23:09
Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı
22:29
Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler
22:00
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı
21:23
Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11
İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu

Son Dakika
23:42 Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 1 Askerimiz Şehit Oldu
23:11 New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu
23:09 Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı
22:29 Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler
22:00 Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı
21:23 Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17 Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11 İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05 Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
20:04 İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 23:55:41. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? AKOM saat verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement