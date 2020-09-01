İstanbul Adliyesinde yeni adli yıl açılış töreni - Son Dakika

İstanbul Adliyesinde yeni adli yıl açılış töreni

İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, "Terör örgütü üyeleri, hangi sıfata bürünürlerse bürünsünler, ister hukukçu kimliğiyle, ister başka bir sıfatla karşımıza çıksınlar, adalet ve hak teslimi mücadelemizi zaafiyete uğratamayacaklardır.

İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, "Terör örgütü üyeleri, hangi sıfata bürünürlerse bürünsünler, ister hukukçu kimliğiyle, ister başka bir sıfatla karşımıza çıksınlar, adalet ve hak teslimi mücadelemizi zaafiyete uğratamayacaklardır." dedi.

2020-2021 adli yıl açılış töreni, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı C kapısı girişindeki atrium alanında gerçekleştirildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleşen ve pandemi nedeniyle az sayıda katılımın olduğu törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, başsavcıvekilleri, hakimler ve savcılar ile adliye personeli katıldı. Terör örgütü DHKP/C üyelerince makamında rehin alınarak şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz da törende yer aldı.

"Bizler adalet için canını ortaya koyan bir milletiz"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, yeni adli yılın Türkiye'ye ve yargı camiasına hayırlı olmasını temenni etti.

Geçtiğimiz süreçte kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve şehitleri, 15 Temmuz darbe girişiminde ve terör örgütleriyle mücadelede şehit düşenleri anan Albayrak, gazileri de tebrik etti.

Türk milletinin tarih boyunca mazlumun, mağdurun, hak arayanların yanında olduğunu, tarih boyunca kurulan Türk devletlerinin en temel özelliğinin adaletli olmaları olduğunu kaydeden Albayrak, "Milletimiz nerede bir devlet kurduysa o coğrafyada adalet hakim olmuştur. Bizler hak, hukuk, adalet için canını ortaya koyan bir milletiz." dedi.

"Nasıl bir facianın oluştuğunu 15 Temmuz 2016'da hep beraber gördük"

Türkiye'de yirmi bini aşkın hakim, cumhuriyet savcısı ve yüz binleri aşkın adalet personeliyle adaletin bu topraklarda hakim olması için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Albayrak, şunları söyledi:

"Bizler bağımsız, tarafsız, hakkı gözeten hakim ve savcılarız. Aklımızı, vicdanımızı, hakka ve adalete teslim etmişizdir. Hakim, savcının aklını vicdanını başka bir kliğe, ideolojiye, en uç şekilde ifade etmek gerekirse terör örgütüne teslim ettiğinde nasıl bir facianın oluştuğunu 15 Temmuz 2016'da hep beraber gördük. Fethullahçı Terör Örgütü mensubu olan, hakim ve savcı sıfatını gasp etmiş kişiler, insanların haysiyetini, yaşam haklarını nasıl hiçe saydıklarını, en acı bir şekilde tecrübe edindik. Çok şükür camiamızda FETÖ mensubu olan hainler, Hakimler Savcılar Kurulumuzca ihraç edilmiştir. Darbe girişimi ve terör örgütü mensuplarına ilişkin yargılamaların da büyük çoğunluğu tamamlanmıştır."

Okan Albayrak, hukukçuların anayasa ve yasalardan aldıkları yetkiyle ülkede adaleti tesis etmeye çalıştıklarını da söyleyerek, "Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz da bu özveri ve gayretle, hak ve adalet için çalışırken terör örgütü tarafından şehit edilmiştir. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet birimlerimiz, terör örgütlerine karşı büyük bir kararlılıkla mücadele etmekte ve biz yargı mensupları da hak ve adalet çerçevesinde bu mücadelenin yargı boyutunu yürütmekteyiz. Bu vesileyle şehit cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı rahmetle anıyorum, kıymetli anne ve babasına minnetle şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Kovid-19 tedbirleri

"Terör örgütü üyeleri, hangi sıfata bürünürlerse bürünsünler, ister hukukçu kimliğiyle, ister başka bir sıfatla karşımıza çıksınlar, adalet ve hak teslimi mücadelemizi zaafiyete uğratamayacaklardır." ifadesini kullanan Albayrak, Kovid-19 salgınına karşın adli kurumların acil bir şekilde tüm tedbirleri gecikmeden alıp uygulamaya koyduğunu, adliyede de tüm tedbirlerin, Adalet Bakanlığı ve HSK genelgesi doğrultusunda eksiksiz bir şekilde alınarak uygulamaya konulduğunu dile getirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tedbirler hususunda titiz bir çalışma yürüttüğünü ve alınan tedbirler sonucunda salgının atlatılacağına inandığını da aktaran Albayrak, "Tüm personelimizin, hakim ve savcılarımızın, avukatlarımız ve milletimizin adliye içinde ve dışında alınan bu tedbirlere riayet etmeleri gerekmektedir. Ancak bu şekilde salgını en az zayiatla atlatabileceğiz." dedi.

-Yeni uygulamalar

Yaz kararnamesiyle tayini çıkan, bu adliyeye ataması yapılan tüm hakim savcılara yeni görevlerinde başarılar dileyen Albayrak, yargıdaki yenilikleri anlattığı konuşmasını şöyle bitirdi:

"Geçtiğimiz yıl yargıda birçok yenilik uygulamaya konulmuştur. Bunlardan bazıları iş ve ticari uçmazlıkların yanında tüketici uyuşmazlıklarında da dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması zorunlu hale getirilmiştir. Nasıl ki iş ve ticari uyuşuk azlıklarda zorunlu arabuluculuk yargının üzerindeki iş yükünü azaltmışsa, aynı sonucu tüketici uyuşmazlıklarında da alacağımız kuşkusuzdur. Yeni adli yıl ile birlikte asliye ceza mahkemelerimizde cumhuriyet savcılarımız duruşmaya katılacaklardır. Bu şekilde daha etkin ve isabetli yargılamalarının yapılacağı kanaatindeyim.

Yine mağdurlara hizmet verilmesi, mağduriyetlerin en aza indirilmesi, hakka en hızlı şekilde ulaşılması için adliyemizde ülkemizin diğer adliyelerinde de olduğu gibi Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kurulmuştur. Bu ve buna benzer birçok yenilik ve yeni uygulamalardaki temel amacımız, adaletin en hızlı bir şekilde işlemesi, hakkın hak sahibine gecikmeksizin teslimi, hukukun üstünlüğünün amasız fakatsız, tam olarak tesisidir. Ortak gayemiz, adalet ve hukukun üstünlüğünü sağlamaktır."

İstanbul Adliyesinde yeni adli yıl açılış töreni

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 12:00 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Adliyesinde yeni adli yıl açılış töreni - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, kısıtlamalarla ilgili geri dönüş sinyali verdi Büşra hemşireyi tehdit eden zanlının ilk sözleri "pes" dedirtti: Ben hakaret etmedim Google, Türkiye'de yayınlanan reklamlara ek yüzde 5 kesinti uygulayacak Mario Götze'nin anlaştığı takımı söylemeyen eşi Ann-Kathrin, hayranlarını kızdırdı 18 yaşındaki kadın, 5 ay önce evlendiği eşi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü Hastayı 2 kilometre sırtında taşıyan ambulans şoföründen duygulandıran sözler: Annemi hatırladım İslamofobik Fransız dergisi Charlie Hebdo, yine Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürler yayımladı Avukat eşine şiddet uygulayan kişi ev hapsinde öldürüldü Kayınpederi tarafından vurulan damat hayatını kaybetti CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'ın tedavisine hastanede devam edilecek Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 74 ilimizi sarı kodla uyardı Dün vefat eden Haldun Boysan'ın virüs nedeniyle kalp pilini değiştiremediği ortaya çıktı Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı         
15:01
Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo         
14:54
Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak         
14:53
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu         
14:40
Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü         
14:33
Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları         
14:12
ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı         
13:52
Trabzonspor, Anderson Talisca'nın transferi için girişimlere başladı Trabzonspor, Anderson Talisca'nın transferi için girişimlere başladı         
13:47
Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı         
13:18
Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti         
13:01
Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak         
12:55
Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi         
12:55
Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında         
12:16
Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz! Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz!         
11:50
Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı         
11:49
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti         
11:18
Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak         
11:06
Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü         
11:04
Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen Tuğçe Tayfur ve Tolga Bayar'dan ilk açıklama geldi Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen Tuğçe Tayfur ve Tolga Bayar'dan ilk açıklama geldi         
11:02
İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı         
10:55
Sınırda endişelendiren görüntü! Afgan göçmenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye giriyor Sınırda endişelendiren görüntü! Afgan göçmenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye giriyor         
10:54
Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti         
10:44
Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı         
10:34
Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi         
10:17
16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu 16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu         
10:13
Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı         
10:11
Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti         
09:52
"Çay koy geliyoruz" dediler! Proseför, eşini karşısında görünce dolandırıldığını anladı         
09:45
Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada         
09:30
Sokak ortasındaki infazın baş şüphelisi yakalandı! Bir cinayet daha işlemiş Sokak ortasındaki infazın baş şüphelisi yakalandı! Bir cinayet daha işlemiş         
22:09
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi 10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2020 18:38:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Adliyesinde yeni adli yıl açılış töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei