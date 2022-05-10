Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun'a hakaretten hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun'a hakaretten hakim karşısına çıktı

10.05.2022 15:53

Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun'a hakaretten hakim karşısına çıktı - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: - "Hakaret ettiğimi düşünmüyorum" Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret ettiği gerekçesiyle 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan hakim karşısına çıkan...

Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun'a hakaretten hakim karşısına çıktı

- CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu:

- "Hakaret ettiğimi düşünmüyorum"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret ettiği gerekçesiyle 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan hakim karşısına çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Mevcut duruma ilişkin bir tespit yaptım. Katılan tarafa hakaret ettiğimi düşünmüyorum" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılanmasına başlandı. Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Canan Kaftancıoğlu ve taraf avukatları katıldı. Kaftancıoğlu, kimlik tespiti sırasında siyasetçi olduğunu ve aylık gelirinin ortalama 10 bin lira olduğunu söyledi.

"Hakaret ettiğimi düşünmüyorum"

Duruşmada savunma yapan Kaftancıoğlu, "Ben CHP İstanbul İl Başkanı olarak görev yapıyorum. Bu görevim nedeniyle hem partime hem de topluma karşı birtakım sorumluluklarım var. Görevim gereği bazı nesnel gerçeklikleri topluma bildirmekle yükümlüyüm. Benim yaptığım açıklamalar, katılan tarafa yönelik hakaret niteliğinde değildir. Mevcut duruma ilişkin bir tespit yaptım. Katılan tarafa hakaret ettiğimi düşünmüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Sanık avukatı Hasan Fehmi Demir, tevsii tahkikat taleplerinin olduğunu söyleyerek, "Müvekkil görevini yerine getirmiştir. Müvekkil hakkında aynı fiilden dolayı, Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 13 Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açılmıştır. 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de Üsküdar İlçe Başkanı hakkında ayrıca kamu davası açılmıştır. Tek fiilden dolayı ayrı ayrı dava açılmıştır" diye konuştu.

"Düşünce ve ifade özgürlüğünü aşan, hakaret içerikli ifadelerdir"

Müşteki Fahrettin Altun'un avukatı ise, "Şikayetimiz devam ediyor. Sanığın müvekkil hakkında yapmış olduğu açıklama düşünce ve ifade özgürlüğünü aşan, hakaret içerikli ifadelerdir. Kaldı ki kaçak yapıyla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda müvekkil hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Hal böyleyken müvekkil basın yoluyla kaçakçı ve dolandırıcı ilan edilmiştir. Sanık tarafından müvekkile yönelik linç ve itibarsızlaştırma kampanyası yürütülmüştür" dedi.

Duruşma ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme, konuya ilişkin görülen diğer dava dosyalarının birer örneklerinin gönderilmesi için müzekkere yazılmasına karar verdi. Sanık avukatının tevsii tahkikat talebinin kabulüne hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 14 Nisan 2020 tarihinde, Fahrettin Altun'un Üsküdar'daki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna ve bu yapılaşmaya İBB tarafından müdahale edildiğine dair kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili açıklamalar yaptığı anlatılıyor.

Kaftancıoğlu'nun açıklama sırasında müştekiyi hedef alarak "kaçak iş yapmak, kaçak işler peşinde koşmak, dolandırıcılık, görevden kaynaklı nüfuzunu kullanmak" ifadelerini kullandığı belirtiliyor. Bu söylemlerin düşünce açıklaması çerçevesinde dile getirilmesinde zorunluluk bulunmayan, incitici ve tahkir edici söylemler olduğunun kaydedildiği iddianamede, Kaftancıoğlu'nun "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun'a hakaretten hakim karşısına çıktı
Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun'a hakaretten hakim karşısına çıktı
Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun'a hakaretten hakim karşısına çıktı
Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun'a hakaretten hakim karşısına çıktı
Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun'a hakaretten hakim karşısına çıktı
Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun'a hakaretten hakim karşısına çıktı
Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun'a hakaretten hakim karşısına çıktı
Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun'a hakaretten hakim karşısına çıktı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun'a hakaretten hakim karşısına çıktı - Son Dakika


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