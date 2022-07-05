Avcılar Ambarlı Mahallesi'ndekİ halı sahada dün akşam saatlerinde bir araya gelen iki grup futbol maçına başladı. Giderek gerginleşen maçın son dakikalarında futbolcular birbirlerine sert müdahalelerde bulundu. Kaleci son 5 dakikada kendisine gelen topa sert vurarak karşı kaleye gol attı. Saha içi güvenlik kamerası ile görüntülenen maçta kaleci gol sevincini abartırken, rakip takım arkadaşlarına kol hareketi yapınca futbolcular maçı bırakarak birbirlerine saldırdı.Birbirlerine saldıran sahadakilerden biri aldığı darbelerin etkisi ile yere yığıldı. Kavga izleyicilerin ayırması ile son buldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-AVCILAR'DA HALI SAHA MAÇINDAKİ KAVGA KAMERADA - Son Dakika

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