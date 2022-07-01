İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE İŞ HANININ ÇATISINDA YANGIN - Son Dakika
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İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE İŞ HANININ ÇATISINDA YANGIN

01.07.2022 10:14

BAKIRKÖY'DE İŞ HANININ ÇATISINDA YANGINVIDEO YOKVedat BAYRAKTAR- Oğuzhan UYSAL- Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) - BAKIRKÖY'de iş hanının çatısı alev alev yandı.

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE İŞ HANININ ÇATISINDA YANGIN

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Vedat BAYRAKTAR- Oğuzhan UYSAL- Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) - BAKIRKÖY'de iş hanının çatısı alev alev yandı.

Yangın, saat 16.40 sıralarında İstanbul Caddesi'nde bulunan 6 katlı iş hanının çatısında çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevli şekilde yanan çatı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangını izleyenler nedeniyle cadde üzerinde yoğunluk oluşurken, çıkan yangın havdan da görüntülendi.

"ALEVLİ ŞEKİLDE YANIYORDU"

Görgü tanığı Hüseyin Çakır, "Binanın çatısında yangın çıktı itfaiye ekipleri geldi. Herhangi bir can kaybı yok. Alevli şekilde yanıyordu itfaiye ekipleri hemen geldi müdahale etti." dedi. Daniel Yıldırım ise, "Sahil tarafındaydık aşırı kara dumanları gördük geldik. Çatı kısmı baya yanıyordu bilinmeyen bir sebep. İtfaiye geldi geldi polis geldi söndürdüler ama arka tarafı çok yandı." diye konuştu. Olayda yaralanan olmazken çatıda maddi hasar oluştu. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE İŞ HANININ ÇATISINDA YANGIN - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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