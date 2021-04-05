İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 75 seviyesine çıktı - Son Dakika

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 75 seviyesine çıktı
05.04.2021 09:39
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 75 seviyesine çıktı İstanbul'da son günlerde aralıklara etkili olan yağışlarla beraber barajların doluluk oranı yüzde 74,7'ye ulaştı.
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 75 seviyesine çıktı
İSTANBUL - İstanbul'da son günlerde aralıklara etkili olan yağışlarla beraber barajların doluluk oranı yüzde 74,7'ye ulaştı.
İstanbul'da Aralık ayında yüzde 19 seviyelerine gerileyen barajların doluluk oranları devam eden yağışlarla beraber artmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 74.7'e yükseldi.
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