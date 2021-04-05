İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 75 seviyesine çıktı - Son Dakika

İstanbul'da Aralık ayında yüzde 19 seviyelerine gerileyen barajların doluluk oranları devam eden yağışlarla beraber artmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 74.7'e yükseldi.

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