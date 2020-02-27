İstanbul Barosu'ndan Atakan Kayalar'la ilgili paylaşımda bulunan kişiye suç duyurusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Barosu'ndan Atakan Kayalar'la ilgili paylaşımda bulunan kişiye suç duyurusu - Son Dakika

İstanbul Barosu'ndan Atakan Kayalar'la ilgili paylaşımda bulunan kişiye suç duyurusu

6 saat önce

Yüksel KOÇ / İSTANBUL Barosu, okuduğu kitaplarla gündeme gelen Atakan Kayalar hakkında yaptığı paylaşımla tepki çeken Erkan N. hakkında, "istismar", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Barosu'ndan Atakan Kayalar'la ilgili paylaşımda bulunan kişiye suç duyurusu, System.String[]

Yüksel KOÇ/ İSTANBUL Barosu, okuduğu kitaplarla gündeme gelen Atakan Kayalar hakkında yaptığı paylaşımla tepki çeken Erkan N. hakkında, "istismar", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Genel Sekreteri Avukat Fırat Çiçek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, "son günlerde gündeme gelen Atakan Kayalar isimli çocuğa yönelik sosyal medya üzerinden istismar, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yapılmaktadır" denildi. Dilekçede Erkan N. tarafından yapılan bu paylaşımların çocuk istismarını teşvik edici ve suçu övmeye yönelik olduğu belirtildi. Erkan N. hakkında, "istismar", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatılması istendi.


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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:46 Kaynak: DHA
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