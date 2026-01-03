İstanbul Barosu'ndan Venezuela'ya Destek - Son Dakika
İstanbul Barosu'ndan Venezuela'ya Destek

03.01.2026 23:17
İstanbul Barosu, ABD'nin Venezuela'ya saldırısını kınadı ve uluslararası hukuka saygı çağrısı yaptı.

(ANKARA) - İstanbul Barosu, " Venezuela'ya yapılan saldırıyı kınıyor; başta ABD olmak üzere tüm devletleri uluslararası hukuka, halkların egemenliğine ve barış hakkına saygı göstermeye davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

İstanbul Barosu, ABD'nin Venezuela'ya saldırısı ve Devlet Başkanı Maduro'nun ABD'ye götürülmesine ilişkin açıklama yaptı. "ABD'nin, egemen ve bağımsız bir ülke olan Venezuela'ya karşı gerçekleştirmiş olduğu büyük çaplı hava saldırısı son derece vahim ve endişe vericidir. Bu saldırı, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın birinci maddesinde de yer alan, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik açık bir saldırı olup, aynı zamanda bir dış müdahaledir" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BM Şartı uyarınca, ABD ve Venezuela egemen eşitliğine sahip iki ayrı bağımsız devlet olmakla, bu eşitliğe aykırı şekilde, kuvvet kulanma ve dış müdahale yasağına rağmen gerçekleştirilen bu saldırı uluslarası hukuk ilkelerine açıkça aykırıdır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, devlet egemenliği, sahip olduğu topraklardaki doğal kaynakları kullanma hakkını da kapsar ve bu hakka yönelik dış saldırılar kabul edilemez.

Anayasamızın Başlangıç kısmında da ifadesini bulan 'yurtta barış, dünyada barış' ilkesi, barolar ve hukuk kurumları açısından yalnızca bir temenni değil, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunma yükümlülüğünün ayrılmaz bir parçasıdır. Barış içinde yaşama hakkı vazgeçilmez bir insan hakkıdır ve buna karşı işlenen her suç, evrensel hukuk düzenine ve tüm insanlık ailesine karşı işlenmiş bir suçtur. İstanbul Barosu olarak, Venezuela'ya yapılan saldırıyı kınıyor; başta ABD olmak üzere tüm devletleri uluslararası hukuka, halkların egemenliğine ve barış hakkına saygı göstermeye davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

