İstanbul Barosu'nun 5.5 milyon dolarlık tesisi 3 aydır kapalı - Son Dakika

İstanbul Barosu'nun 5.5 milyon dolarlık tesisi 3 aydır kapalı

17.11.2020 14:10
İstanbul Barosu'nun 5.5 milyon dolarlık tesisi 3 aydır kapalı, System.String[]

İSTANBUL Barosu'na, sosyal tesis olarak tahsis edilen Balmumcu'daki binanın alkol satışı ve müzik yayını yapılması nedeniyle Beşiktaş Belediyesi ve emniyet yetkilileri tarafından çalışması durdurulmuştu.

İSTANBUL Barosu'na, sosyal tesis olarak tahsis edilen Balmumcu'daki binanın alkol satışı ve müzik yayını yapılması nedeniyle Beşiktaş Belediyesi ve emniyet yetkilileri tarafından çalışması durdurulmuştu. Aradan geçen 3 ay içerisinde tesisin durumuyla ilgili herhangi bir değişiklik olmadığı öğrenildi. DHA'nın edindiği bilgilere gör, yaklaşık 5.5 milyon dolar değerindeki Boğaz manzaralı bina, ruhsata uygun hale getirilmediği için 3 aydır kapalı durumda. İstanbul Barosu, bu süre içesinde tesisin gece kulübü olarak kullanıldığı iddialarıyla ilgili TBB'nin iki kez yazılı olarak yönelttiği  sorulara da yanıt vermedi.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HERGÜN DENETİM YAPIYOR

TBB'nin avukatların sosyal tesis olarak kullanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği uyarınca satın alınarak protokolle İstanbul Barosu'na tahsis ettiği Boğaz manzaralı bina 3 aydır çalıştırılmıyor. Beşiktaş Belediyesi tesisle ilgili yapılan denetim sonrası, alkollü içki ruhsatı bulunmadığı halde, alkol satışı ve müzik yayını yapması nedeniyle çalışmasının durdurulduğunu, her gün denetim yapıldığını bildirdi. Tesisle ilgili ruhsatına aykırı davranıştan dolayı Beşiktaş Belediyesi ve Emniyet birlikte yasal işlemler uyguladı.

TBB'NİN İVEDİ OLARAK İSTEDİĞİ YANITLAR 3 AYDIR GELMİYOR

TBB'nin, İstanbul Barosu'na sosyal tesis olarak kullanılması için tahsis ettiği yaklayık 5.5 milyon dolarlık Balmumcu'daki binanın, gece kulübü olarak kullanıldığı iddiasıyla ilgili "ivedi" ve "yazılı" olarak bilgi verilmesi talebine cevap alamadığı öğrenildi. İstanbul Barosu TBB'nin 10 Ağustos'ta gönderdiği yazıya 20 gün sonra "Cevap vermiyoruz" yanıtını verirken, ikinci kez tekrarlanan ve yine ivedi olarak yanıtlanması istenen aynı sorular da cevapsız bırakıldı.

BİNA MESLEKİ, SOSYAL, KÜLTÜREL FAALİYET İÇİN TAHSİS EDİLDİ

Avukatların sosyal tesis olarak kullanmaları gereken bina, İstanbul Barosu'nun kullanımına 25 Ocak 2013'te protokolle verildi. Protokolün 3. maddesine göre binanın "mesleki, sosyal ve kültürel faaliyetlerde avukatların yardımlaşmasını ve dayanışmasını temin amacıyla" kullanılabileceği düzenlendi. Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği uyarınca satın alınan bina,  gece kulübü olarak işletildiğinin anlaşılması halinde, tahsis amacına aykırı kullanımı nedeniyle bina geri alınacak. Bu karara gerekçe olarak "Protokolün 3.8. maddesinde 'Baro, iş bu protokol ile kullanım hakkını devraldığı taşınmazı Avukatlık Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere uygun kullanmayı taahhüt eder' hükmünün ihlal edilmesi gösterilecek.


Beşiktaş Belediyesi, İstanbul Barosu, Balmumcu, Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul Barosu'nun 5.5 milyon dolarlık tesisi 3 aydır kapalı - Son Dakika


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