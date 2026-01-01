Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Haberin Videosunu İzleyin
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı
01.01.2026 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı
Haber Videosu

İstanbul Başakşehir'de yeni yılın ilk gününde büyük panik yaratan bir olay yaşandı. Yokuştan kayan dev iş makinesi önce önündeki 2 otomobile ardından 3 katlı binaya çarptı. Bina kısa sürede tahliye edilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde vatandaşları paniğe sokan bir olay yaşandı.

2 OTOMOBİLE ARDINDAN BİNAYA ÇARPTI

Yokuştan kayan iş makinesi önce önündeki 2 otomobile ardından binaya çarptı. İş makinesinin daldığı bina kısa sürede tahliye edilirken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emre1305 Emre1305:
    Birilerinin yük ve yol sartlarina uygun olmayan araca (bisey olmaz mantığıyla) koskoca iş makinesini yukleyip insanların gününü mahvetmeye, canlarini tehlikeye atmaya hakkının olmadığını hissettirmek lazım. 19 0 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    böyle bir havada, ağır tonajlı makinaların dik yokuşlarda ne işi var. 13 0 Yanıtla
  • Delil kaya Delil kaya:
    tedbirsizlik ne yazıkki pahalıya patlıyor yazık bu kış gününde 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da 7 bin 500 yıllık taş mühür bulundu Anlamı hayrete düşürdü Elazığ'da 7 bin 500 yıllık taş mühür bulundu! Anlamı hayrete düşürdü
İran’da protestolar başladı Kaymakamlık binasını bastılar İran'da protestolar başladı! Kaymakamlık binasını bastılar
Madagaskar’da ilk defa M çiçeği vakası tespit edildi Madagaskar'da ilk defa M çiçeği vakası tespit edildi
Yusuf Güney’in uyuşturucu testi pozitif çıktı Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı
Düğünde ateş açan magandalar için gereken yapıldı Düğünde ateş açan magandalar için gereken yapıldı
Galatasaray MCT Technic’in yeni başantrenörü belli oldu Galatasaray MCT Technic'in yeni başantrenörü belli oldu
Taksim’de Yılbaşı Yoğunluğu Taksim'de Yılbaşı Yoğunluğu

14:53
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak
14:52
Komşuda gerilim tırmanıyor Hükümet binasına saldırıp, polis yaktılar
Komşuda gerilim tırmanıyor! Hükümet binasına saldırıp, polis yaktılar
14:29
Şehirdeki çocuklar video çekti: Vali amca okulları tatil eder misiniz
Şehirdeki çocuklar video çekti: Vali amca okulları tatil eder misiniz?
13:52
Beşiktaş’ta yaprak dökümü Sergen Yalçın bir isme daha ’’Güle güle’’ dedi
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın bir isme daha ''Güle güle'' dedi
13:51
D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
13:39
İstanbul’da lapa lapa kar yağıyor 9 ilde okullar tatil edildi
İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 9 ilde okullar tatil edildi
13:11
Yılbaşı gecesi kafeyi İHA’larla vurdular 24 ölü, 50’den fazla yaralı var
Yılbaşı gecesi kafeyi İHA'larla vurdular! 24 ölü, 50'den fazla yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2026 15:09:11. #7.11#
SON DAKİKA: Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.