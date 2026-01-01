Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde vatandaşları paniğe sokan bir olay yaşandı.
Yokuştan kayan iş makinesi önce önündeki 2 otomobile ardından binaya çarptı. İş makinesinin daldığı bina kısa sürede tahliye edilirken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)