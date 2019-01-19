Son Dakika Haberleri: İstanbul- Bayrampaşa'da Ölen 3 Gencin Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı

İstanbul- Bayrampaşa'da Ölen 3 Gencin Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı

1 saat önce

Bayrampaşa 'da bulunan bir tekstil atölyesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen 3 gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

İstanbul- Bayrampaşa'da Ölen 3 Gencin Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı, System.String[]


Bayrampaşa 'da bulunan bir tekstil atölyesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen 3 gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Olay, Terazidere Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan kot iplik temizleme atölyesinde çalışan Hakan Güneş (15), Cuma Çiftçi  (22) Yakup Yılmaz  (17) ile Ümit Güneş (15) sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenmişti. Hakan Güneş, Cuma Çiftçi ve Yakup Yılmaz  ölürken  Ümit Güneş hastaneye kaldırılmıştı.   Adli Tıp Kurumuna getirilen 3 kişinin cenazesi buradaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin Bitlis'in Mutki ilçesine götürüleceği öğrenildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adli tıptan görüntü

Cenaze aracının çıkışı - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:57 Kaynak: DHA

İstanbul, Bayrampaşa, Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp, 3. Sayfa
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