İstanbul- Bayrampaşa'da Ölen 3 Gencin Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı
1 saat önce
Bayrampaşa 'da bulunan bir tekstil atölyesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen 3 gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Bayrampaşa
'da bulunan bir tekstil atölyesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen 3 gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu
'ndan alındı.
Olay, Terazidere Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan kot iplik temizleme atölyesinde çalışan Hakan Güneş (15), Cuma Çiftçi (22) Yakup Yılmaz
(17) ile Ümit Güneş (15) sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenmişti. Hakan Güneş, Cuma Çiftçi ve Yakup Yılmaz ölürken Ümit Güneş hastaneye kaldırılmıştı. Adli Tıp
Kurumuna getirilen 3 kişinin cenazesi buradaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin Bitlis
'in Mutki
ilçesine götürüleceği öğrenildi.
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Adli tıptan görüntü
Cenaze aracının çıkışı - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:57 Kaynak: DHA
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