İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA MEYDANLAR VE SOKAKLAR BOŞ KALDI - Son Dakika
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İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA MEYDANLAR VE SOKAKLAR BOŞ KALDI

16 dakika önce

KORONAVİRÜS salgını tedbirleri nedeniyle yaya trafiğinin en yoğun olduğu Beşiktaş'ta meydanlar boş kaldı.

KORONAVİRÜS salgını tedbirleri nedeniyle yaya trafiğinin en yoğun olduğu Beşiktaş'ta meydanlar boş kaldı.

Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle yapılan uyarıların ardından İstanbullular evlerinde kalmayı tercih etti. İstanbul'un yaya trafiğinin en yoğun olduğu Beşiktaş Meydanı'nın da boş kaldığı görüldü. İşe gidenlerin ise maske ve eldivenle önlem aldığı görüldü.

Beşiktaş İskelesine yanaşan vapurdakilerin inmek için bekledikleri sırada aralarına mesafe koymaları da kameralara yansıdı. Maske takmayarak yolculuk eden vatandaşlardan birinin vapurdan indiği sırada basın mensuplarına 'maske takın' uyarısında bulunması ise dikkat çekti.

İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA MEYDANLAR VE SOKAKLAR BOŞ KALDI

Beşiktaş Meydanı, İstanbul, Beşiktaş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:26 Kaynak: DHA

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