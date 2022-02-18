Görüntüler, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından, "Kolombiya'dan Zonguldak'a seyir halindeyken 12 Şubat'ta İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yapan 295 metre boyundaki CHENG MAY isimli Liberya bayraklı 170 bin ton kömür yüklü gemiye kuruluşumuzca yapılan kurtarma yardımı görüntüleri" notuyla paylaşıldı.
Görüntü dökümü:------------------------Paylaşılan kurtarma görüntüleri-Gemiden görüntü
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İSTANBUL BOĞAZI'NDA ARIZA YAPAN GEMİNİN KURTARMA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI - Son Dakika