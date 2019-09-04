İstanbul Boğazı'nda müzik ziyafeti

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu hanende ve sazendeleri, "Boğaziçi Mehtapları" konserinde müzikseverlerle buluştu.

Üsküdar Belediyesi tarafından Valide Sultan Gemisi'nde düzenlenen "Boğaziçi Mehtapları" konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nda görevli hanendeler Aybige Demir Okan ve Hüseyin Kıyak ile sazendeler Mahinur Özüstün (Kemençe), Serap Çağlayan (Kanun), Volkan Ertem (Viyolonsel) ve Özata Ayan (Tanbur) yaklaşık iki saat süren konserde, Üsküdarlılara müzik ziyafeti yaşattı.

Konsere katılanlar, Türk sanat müziğinin büyük ustası ve bestecisi Hammamizade İsmail Dede Efendi ile Münir Nurettin Selçuk'un eserleriyle Boğaz'ın güzelliklerini seyretti.

Etkinlikte konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Boğaz'ın sularını, İstanbul'un ışıklarını Dede Efendi'nin, Münir Nurettin Selçuk'un notalarıyla buluşturduklarını için büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Türkmen "Boğaziçi Mehtapları, Osmanlı dönemine özgü bir İstanbul eğlencesidir. Başta Boğaziçi sakinleri olmak üzere İstanbul'un uzak, yakın semtlerinden insanlar bu mehtaplı gecelerde teknelerde Boğaz'ın sularına açılır ve musikimizin o büyük şarkılarını dinlerdi. İstanbul'u yaşayan ve İstanbul'u anlatan birkaç büyük yazarımızdan biri olan ve soyadını Rumelihisarı'ndan almış olan Abdülhak Şinasi Hisar, 'Boğaziçi Mehtapları' eserinde bu geceleri yoğun bir şekilde anlatır. Biz de bu geceleri yeniden hatırlamak ve yaşamak için yazarın bu kitabını rehber edindik. Valide Sultan Gemisi'nin bize sunduğu imkan sayesinde İstanbullular için bu geleneği yeniden canlandırdık." diye konuştu.

"Boğaziçi Mehtapları" konserleri eylül boyunca devam edecek.

Bu arada, Üsküdar Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konsere yoğunluk nedeniyle katılamayanlar için haftaya rezervasyon yöntemiyle tekrar aynı etkinliğin yapılacağını duyurdu.