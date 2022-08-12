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İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden Ortaköy camii manzarasıyla birlikte gün doğumunda yunusların görüntüsü kendine hayran bıraktırdı. Annesi ile birlikte yüzen sevimli yavru yunus ise izleyenlerin içini ısıttı. Tarihi yarımada yakınlarında Sultanahmet ve Ayasofya Camii çevresinde gözüken yunuslar havadan çekilen görüntülerle eşsiz manzaralar oluşturdu. Yunuslar genellikle İstanbul Boğazı'na giriş çıkış yapan gemilerin önünde onlarla yarışırcasına yüzerken görülebiliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Genel › İstanbul Boğazı'nda yunuslardan görsel şölen - Son Dakika

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