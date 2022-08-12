İstanbul Boğazı'nda yunuslardan görsel şölen - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda yunuslardan görsel şölen

12.08.2022 09:51

İstanbul Boğazı'nda yunuslardan görsel şölen İstanbul'un sevimli misafirleri yunuslar şehrin simge yapılarıyla birlikte havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda yunuslardan görsel şölen

İSTANBUL - İstanbul'un sevimli misafirleri yunuslar şehrin simge yapılarıyla birlikte havadan görüntülendi. Yunusların suyun metrelerce üzerine sıçrayarak dans edercesine yüzmesi kartpostallık kareler oluşturdu.

İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden Ortaköy camii manzarasıyla birlikte gün doğumunda yunusların görüntüsü kendine hayran bıraktırdı. Annesi ile birlikte yüzen sevimli yavru yunus ise izleyenlerin içini ısıttı. Tarihi yarımada yakınlarında Sultanahmet ve Ayasofya Camii çevresinde gözüken yunuslar havadan çekilen görüntülerle eşsiz manzaralar oluşturdu. Yunuslar genellikle İstanbul Boğazı'na giriş çıkış yapan gemilerin önünde onlarla yarışırcasına yüzerken görülebiliyor.

YORUMLAR
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İSTANBULLU ŞEMSİYELERİYLE ÇIKTI; ANCAK BEKLENEN OLMADI İSTANBULLU ŞEMSİYELERİYLE ÇIKTI; ANCAK BEKLENEN OLMADI İstanbul'da çok sayıda tarihi amfora ele geçirildi İstanbul'da çok sayıda tarihi amfora ele geçirildi
Kaynak: İHA

İstanbul Boğazı, İstanbul, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel İstanbul Boğazı'nda yunuslardan görsel şölen - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda yunuslardan görsel şölen - Son Dakika
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