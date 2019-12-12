İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sarıhan, AA'nın

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başsavcı Sarıhan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

İstinaf Başsavcısı Metin Sarıhan, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun, "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" ve spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın Çıldır Gölü'nde "kış şöleni" fotoğraflarına oy verdi.

AA'yı çalışmalarından dolayı tebrik eden Sarıhan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" yarışmasının tanıtım ve görsel hafızanın oluşumu açısından anlamlı olduğunu kaydetti.