İBB'nin kaynak ihtiyacı için belediyenin bazı taşınmazlarının satışına onay verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, kaynak ihtiyacı için farklı ilçelerdeki mülkiyeti belediyeye ait çeşitli büyüklükteki parsel ve hisselerin satışına onay verdi.

İBB Meclisi eylül ayı toplantısının 3. oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında, Saraçhane'deki İBB Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Mecliste, Emlak Müdürlüğünün teklifiyle İBB'nin ortaya çıkan kaynak ihtiyacının borçlanma yoluyla karşılanarak belediyenin borç stoğunun artırılması yerine satışa uygun olan belediye mülkiyetindeki taşınmazların satılarak kaynak temin edilmesi için çeşitli büyüklükteki parsel ve hisselerin satışı gündeme geldi.

Bu kapsamda, Kartal Yakacık Mahallesi'ndeki, Pendik Şeyhli Mahallesi'ndeki, Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi'ndeki, Kadıköy Tuğlacıbaşı Mahallesi'ndeki ve Kağıthane Merkez, Talatpaşa ile Gürsel mahallelerindeki İBB'ye ait çeşitli büyüklükteki taşınmazların satışına oy birliğiyle onay verildi.

Bazı taşınmazlarla ilgili dosya Emlak Müdürlüğüne iade edildi

Mecliste, İBB mülkiyetinde bulunan Şişli'deki 10624 adadaki hisseli taşınmaz gündeme geldi. Hukuk Komisyonu Başkanlığı, taşınmazla ilgili İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde ortaklığın giderilmesi davası bulunduğundan dolayı dosyanın İBB Emlak Müdürlüğüne iadesini uygun gördü.

Bununla ilgili gerçekleştirilen oylamada satış reddedilirken, komisyon görüşü doğrultusunda dosyanın müdürlüğe iadesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Mecliste Gaziosmanpaşa'da İBB'nin mülkiyetindeki konutların satılması talebi görüşüldü. Hukuk Komisyonu Başkanlığı, satışı talep edilen konutların satılması yerine kentsel dönüşüm çalışmalarında ve riskli yapıların tasfiyesi işlemlerinde değerlendirilmesini uygun gördü.

Yapılan oylamada satış reddedilirken, dosya komisyon görüşü doğrultusunda Emlak Müdürlüğüne oy çokluğuyla iadesi edildi.

Raylı sistem hatlarındaki tünellere reklam panosu konulması

İBB mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan raylı sistem hatlarındaki tünellerde, reklam panosu oluşturularak reklam alınması maddesi de konuşuldu. Hukuk Komisyonu, raylı sistem hatlarında kurulması istenen reklam sistemlerinin hangi noktalarda ve kaç adet yapılacağı belirtilmeden genel bir yetki devri olmayacağı gerekçesiyle dosyanın iadesini istedi. Mecliste yapılan oylamada, komisyonun görüşü doğrultusunda dosya oy çokluğuyla iade edildi.

Mecliste ayrıca raylı sistem taşımacılığına ve deniz taşımacılığına sübvanse ödemesi yapılması kararı oy birliğiyle kabul edildi.