İSKİ'den 'Atık Su Tüneli İnşa Edilmiyor' İddialarına Yanıt: 10 Kilometrelik Tünel İnşaatları Tüm Hızıyla Devam Ediyor - Son Dakika
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İSKİ'den 'Atık Su Tüneli İnşa Edilmiyor' İddialarına Yanıt: 10 Kilometrelik Tünel İnşaatları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

06.08.2022 14:01
İSKİ'den 'Atık Su Tüneli İnşa Edilmiyor' İddialarına Yanıt: 10 Kilometrelik Tünel İnşaatları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kurumun 2018 yılından bu yana atık su tüneli inşa etmediği iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek, "2019'dan bugüne 8 kilometre atık su ve 7 kilometre yağmur suyu tüneli inşa edilmiştir. 10 kilometrelik tünel inşaatlarına ise tüm hızıyla devam edilmektedir” açıklaması yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kurumun 2018 yılından bu yana atık su tüneli inşa etmediği iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek, "2019'dan bugüne 8 kilometre atık su ve 7 kilometre yağmur suyu tüneli inşa edilmiştir. 10 kilometrelik tünel inşaatlarına ise tüm hızıyla devam edilmektedir" açıklaması yaptı.

İSKİ, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, kurumun 2018 yılından bugüne atıksu tüneli inşa etmediği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilerek, "İSKİ, 2019 Haziran ayından itibaren İstavroz, Ambarlı ve Ataköy atık su tünelleri ile Haliç, Unkapanı, Kadıköy Dinlenç ve Bülbüldere-Çavuşdere yağmur suyu tünellerinde toplamda 25 kilometrelik bir metrajda çalışmalarını yürütmüştür. 2019'dan bugüne 8 kilometre atık su ve 7 kilometre yağmur suyu tüneli inşa edilmiştir. 10 kilometrelik tünel inşaatlarına ise tüm hızıyla devam edilmektedir" denildi.

İSKİ'nin 4 Ağustos 2022'de açılışını yaptığı İstavroz Atıksu Tüneli ile İstanbul Boğazı'na kontrolsüz atık su girişine son verdiği vurgulanan açıklama şöyle:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında İSKİ'nin 2018 yılından bugüne atık su tüneli inşa etmediği iddiaları yer almaktadır. Öncelikle ifade etmek gerekir ki bahse konu iddialar tamamen gerçek dışıdır. İdaremiz 2019 haziran ayından itibaren İstavroz, Ambarlı ve Ataköy atık su tünelleri ile Haliç, Unkapanı, Kadıköy Dinlenç ve Bülbüldere-Çavuşdere yağmur suyu tünellerinde toplamda 25 kilometrelik bir metrajda çalışmalarını yürütmüştür. 2019'dan bugüne 8 kilometre atık su ve 7 kilometre yağmursuyu tüneli inşa edilmiştir. 10 kilometrelik tünel inşaatlarına ise tüm hızıyla devam edilmektedir. İSKİ'nin faaliyet raporlarında yer alan atık su tünel uzunlukları tamamlanan ve işletme halinde olanlara aittir.

Basına ve sosyal medya hesaplarına yansıyan durum, çalışma yapılmadığını değil çalışmaların devam ettiğini göstermektedir. Yerin metrelerce altında devam eden bu çalışmaların tamamlanması, yapısı gereği zaman almaktadır. İSKİ, 4 Ağustos 2022'de açılışını gerçekleştirdiği İstavroz Atıksu Tüneli ile İstanbul Boğazı'na kontrolsüz atıksu girişini sona erdirmiştir. Yine inşaat çalışmaları devam eden Ambarlı ve Ataköy atık su tünelleri ile Küçükçekmece Atık Su Ön Arıtma Tesisi'ne aktarılan atık sular, Ambarlı ve Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne aktarılacak ve ön arıtmaya tabi tutulan atık sular ileri biyolojik olarak arıtılacaktır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına saygıyla duyurulur."

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İSKİ'den 'Atık Su Tüneli İnşa Edilmiyor' İddialarına Yanıt: 10 Kilometrelik Tünel İnşaatları Tüm Hızıyla Devam Ediyor - Son Dakika
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