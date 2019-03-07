İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Kadınlara Özel Etkinlikler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınlara yönelik hazırlanan çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınlara yönelik hazırlanan çeşitli etkinliklerle kutlanacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Mevlüt Uysal ve eşi Hatice Uysal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlarla kahvaltıda bir araya gelecek. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Avcılar'daki programa, 500 kadın davetli katılacak.



Kültür AŞ ve Vefa Lisesi iş birliğiyle Ali Emiri Kültür Merkezi'nde 09.30-16.00 saatlerin arasında "Bilimde Kadın" paneli düzenlenecek.



Gençlik Meclisince düzenlenecek "Bir de kadının gözünden bakalım" etkinliğinde, kadının toplumdaki yeri ve önemi, başarılı kadınlarla kadına dair eğitim konularına dikkati çekilecek.



Halkla İlişkiler Müdürlüğü, şehit aileleri ve eşleriyle kadın sağlık çalışanlarını hastanelerde ziyaret ederek hediye takdim edecek.



Bahçe Market'lerdeki ürünlerde de yüzde 15 indirim uygulayacak.



İstanbul Havalimanı-Taksim hattında saat 10.30 seferi kadın şoför Zeynep Alemdar Akıncı tarafından gerçekleştirilecek.



Beşiktaş-Kadıköy vapur hattında 11.45 Kadıköy, 12.15 Beşiktaş çıkışlı seferlerde 11 kadından oluşan müzik grubu konser verecek.



Ayrıca kadınlara özel "Beyaz Gezi" kapsamında İstanbul'un tarihi ve kültürel yerlerini kapsayan gezi düzenlenecek.

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