İstanbul Çarşı Sanat Meydanı kapılarını açtı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Çarşı Sanat Meydanı kapılarını açtı

18.05.2022 17:03
İstanbul Çarşı Sanat Meydanı kapılarını açtı

İstanbul'un önde gelen sanat galerilerinden artSümer, Merkur, Zilberman, Pi Artworks ve Art On galerilerine ev sahipliği yapan Polat Piyalepaşa'da İstanbul Çarşı Sanat Meydanı ziyaretçilere kapılarını açtı.

İstanbul'un önde gelen sanat galerilerinden artSümer, Merkur, Zilberman, Pi Artworks ve Art On galerilerine ev sahipliği yapan Polat Piyalepaşa'da İstanbul Çarşı Sanat Meydanı ziyaretçilere kapılarını açtı.

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ev sahipliğinde gerçekleşen davete Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Etkinlikte konuşan Adnan Polat, Piyalepaşa projesine sanatı entegre ederek, değerli sanatçıları, koleksiyonerleri ve kıymetli eserleri ağırladıkları için mutluluğunu dile getirerek, "Yeni sanat rotamızda, sene içinde toplam 24 özel sergide zengin bir sanat seçkisini sanat izleyicisiyle buluşturacağız. İstanbul'un yeni sanat merkezi Piyalepaşa'da olacak." dedi.

AA muhabirine açıklama yapan Merkur Galeri Kurucusu Sabiha Bihna Kurtulmuş ise "Daha önce bu bölgede Pilevneli Gallery, Dream Art Gallery ve Arter yer aldığına dikkati çekerek, "Biz de bu rotanın devamında Polat Holding yeni mekanında konumlanmış olduk. Burada geniş ve ferah bir ortam sundular bize eylül ayı itibarıyla 5 galeri olarak devam edeceğiz. Bugün de ilk defa bütün galeriler ilk sergilerimizi açıyoruz. Bu bölgenin İstanbul'un yeni kültür mekanlarından birisi olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Galerilerde sanat severleri bekleyen sergiler

Sanat Meydanı'ndaki sergilerden Pi Artworks "Yine Boya" sergisi 30 Haziran'a kadar devam edecek.

artSümer de Erdal Duman'ın galerideki 5. kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. "Bu İşte Bir Terslik Var" isimli sergi 2 Ağustos'a kadar açık olacak.

Merkur Galeri'de ise "Kim o/ o Kim" sergisi açıldı. 7 Temmuz'a kadar devam edecek sergide, sanat pratiklerinde kağıt, beton, seramik, kumaş, fotoğraf gibi faklı malzemeler kullanan 5 sanatçı Canan, Merve Dündar, Leyla Emadi, Neriman Polat ve Saliha Yılmaz'ın eserleri yer alıyor.

Zilberman İstanbul Piyalepaşa'daki yeni mekanı Zilberman Selected ile 30 Temmuz'a kadar Isaac Chong Wai'nin If we keep crying, we will go blind "Ağlamaya Devam Edersek, Kör Olacağız" başlıklı üçüncü kişisel sergisini sanat izleyicisinin keşfine sunuyor.

YORUMLAR
500
Türkiye'nin Turizm Sektöründe Beklentiler Yükseldi Türkiye'nin Turizm Sektöründe Beklentiler Yükseldi Sektör Profesyonelleri: Türkiye Turizmi Otellerde Doluluğun Artmasıyla Canlanma Yolunda İlerliyor Sektör Profesyonelleri: Türkiye Turizmi Otellerde Doluluğun Artmasıyla Canlanma Yolunda İlerliyor
Kaynak: AA

Ahmet Misbah Demircan, Adnan Polat, İstanbul, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Çarşı Sanat Meydanı kapılarını açtı - Son Dakika


Son Dakika
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
15:56 Türkiye-Mısır ilişkileri için yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:11:50. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Çarşı Sanat Meydanı kapılarını açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement