İSTANBUL-ÇATALCA'DA KÜFLÜ EKMEK VE PİDELERDEN GALETA UNU YAPAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON KAMERADA - Son Dakika

Çatalca'da küflü ve bayat ekmeklerin öğütülüp galeta ununa çevrilen bir iş yerine yapılan baskın kameralara yansıdı. Jandarma ve belediye ekipleri tarafından yapılan baskında yaklaşık 9 ton küflü ve bayat ekmeğin sağlıksız koşullarda istiflendiği alanlar görenleri şaşkına çevirdi.

Çatalca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Çatalca Çakıl Mahallesi'nde küflü ve bayat ekmekleri öğütüp galeta unu yapan işyerine baskın yaptı. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda 10 ton galeta unu ile 9 ton küflü ve bayat ekmek ile pide ele geçirildi. Öte yandan çöplüğü andıran sağlıksız bir şekilde istiflenmiş ekmeklerin kapalı kasa kamyonetlerle İstanbul'un çeşitli bölgelerinden toplanıp iş yerine taşındığı belirlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı. Yapılan incelemelerin ardından iş yerinin de ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.