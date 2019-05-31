İSTANBUL- ÇEKMEKÖY'DE KAVGA ETTİĞİ KİŞİYİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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Haber Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAÇekmeköy'de kavga ettikleri Odiljon Hamzaev'i öldüren 2 yabancı uyruklu saldırgandan biri yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:42 Kaynak: DHA
Haber Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul
DHA Çekmeköy
'de kavga
ettikleri Odiljon Hamzaev'i öldüren 2 yabancı uyruklu saldırgandan biri yakalandı. Polisin olay yerinden kaçan diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Olay geçtiğimiz günlerde Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddialara göre, yolda Shokhjakhon Sirochev ve kimliği belirsiz bir kişi, Odiljon Hamzaev (17) ile kavga etti. 2 kişi kavga ettikleri Odiljon Hamzaev'i önce dövdü ardından defalarca bıçakladı. Boğazına bıçak darbesi alan Odiljon Hamzaev, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Yapılan çalışma sonrası şüphelilerden Özbekistan
vatandaşı Shokhjakhon Sirochev, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Shokhjakhon Sirochev'in, Odiljon Hamzaev'i kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Şüphelinin alınan ifadesinin ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Polis ekiplerinin olay yerinden kaçan diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
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