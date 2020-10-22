İstanbul Challenger TED Open'da üçüncü gün heyecanı yaşandı

İstanbul Challenger TED Open üçüncü günde 4 tekler ve 4 çiftler mücadelesine sahne oldu. Teklerde 2'nci tur karşılaşmaları oynanırken, çiftlerde ise ilk tur heyecanı yaşandı.

Turnuvada 5 numaralı seri başı olarak korta çıkan Jason Jung elemelerden gelen Fransız raket Tristan Lamasine'i 6-0 ve 6-3'lük setlerle rahat geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. İki Fransızı karşı karşıya getiren mücadelede vatandaşı Maxime Janvier'i 6-2 ve 7-5 ile geçen Benjamin Bonzi çeyrek finalde Jason Jung'un rakibi olacak.

Elemelerden gelen Borna Gojo 2 saat 37 dakikalık mücadelenin ardından Jay Clarke'yi 6-7, 7-5 ve 6-2 ile geçerek son sekiz arasında yerini aldı. İlk turda Marsel İlhan 'ı eleyen Sebastian Ofner ise Altuğ Çelikbilek ile zorlu mücadelesinin ardından çeyrek finale yükselen isim oldu. Altuğ karşısında ilk seti 4-6 yitiren Ofner, ikinci seti 7-5, karar setini ise 6-3 kazanarak turladı. Avusturyalı raketin bir sonraki rakibi Hırvat Borna Gojo olacak.Çiftlerde ise Ergi Kırkın-Koray Kırcı ikilisi Ariel Behar-Gonzalo Escobar çiftine 6-1 ve 7-6'lık setlerle, Sarp Ağabigün-Altuğ Çelikbilek ikilisi Teymuraz Gabashvili-Maxime Janvier çiftine 5-7, 7-5, 10-6 sona eren setlerle, Cengiz Aksu-Aldin Setkic ikilisi Sadio Doumbia-Fabien Reboul çiftine 6-4 sonuçlanan iki sette yenilerek turnuvaya veda etti.

İlk turu başarıyla geçen milli tenisçimiz Cem İlkel bugün dünya 129 numarası, 7 numaralı seri başı Ilya Ivashka ile çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek.